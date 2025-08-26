Дочь Даны Борисовой рассказала, что ей приходится терпеть с новой грудью

17-летняя наследница телеведущей Даны Борисовой объяснила, какие условия ей нужно соблюдать, чтобы её новая грудь прижилась.

Фото: Инстаграм Даны Борисовой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Телеведущая Дана Борисова с дочкой

Дочь Даны Борисовой Полина легла под нож хирургов, чтобы подкорректировать себе форму груди. Дана объясняла, что грудь у дочери потеряла форму.

Полина довольна своим новым бюстом, однако испытывает дискомфорт после операции.

Девушке приходится гулять в утягивающем лифчике-корсете.

"Дико неудобно спать в корсете. Когда он затянут очень сильно, дышать тяжело, тебя тошнит постоянно", — рассказала дочь звезды ТВ.

Полина намерена выяснить у врачей, сколько ей ещё придётся носить корсет. Она переживает, что такие мучения продлятся ещё месяц.

Интернет-пользователи не понимают, зачем юной девушке делать пластические операции. Они считают это безрассудством.

Уточнения

Да́на Алекса́ндровна Бори́сова (род. 13 июня 1976, Мозырь, Гомельская область, Белорусская ССР, СССР) — российская телеведущая, журналистка и киноактриса.

