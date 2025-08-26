Дочь Даны Борисовой рассказала, что ей приходится терпеть с новой грудью

17-летняя наследница телеведущей Даны Борисовой объяснила, какие условия ей нужно соблюдать, чтобы её новая грудь прижилась.
Дочь Даны Борисовой Полина легла под нож хирургов, чтобы подкорректировать себе форму груди. Дана объясняла, что грудь у дочери потеряла форму.
Полина довольна своим новым бюстом, однако испытывает дискомфорт после операции.
Девушке приходится гулять в утягивающем лифчике-корсете.
"Дико неудобно спать в корсете. Когда он затянут очень сильно, дышать тяжело, тебя тошнит постоянно", — рассказала дочь звезды ТВ.
Полина намерена выяснить у врачей, сколько ей ещё придётся носить корсет. Она переживает, что такие мучения продлятся ещё месяц.
Интернет-пользователи не понимают, зачем юной девушке делать пластические операции. Они считают это безрассудством.
Да́на Алекса́ндровна Бори́сова (род. 13 июня 1976, Мозырь, Гомельская область, Белорусская ССР, СССР) — российская телеведущая, журналистка и киноактриса.
