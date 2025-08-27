От гардероба Лепса остались рожки да ножки: что натворила Аврора с его одеждой — певец в отчаянии

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Григорий Лепс поделился интересными деталями своей личной жизни. Его избранница, 19-летняя Аврора Киба, активно участвует в формировании его сценического образа. Недавно девушка провела масштабную "чистку" гардероба артиста, избавившись от множества вещей, которые, по её мнению, уже не соответствовали современным тенденциям.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Григорий Лепс

На фестивале "Новая волна" в Казани пара появилась вместе, и в беседе с журналистами kp.ru Аврора призналась, что взяла на себя роль стилиста для своего возлюбленного. Григорий Лепс с юмором прокомментировал это событие.

"Катастрофа! Вы не понимаете, сколько выбросили! Выбросили половину моего заработка. Я не расстроился, просто раздал… Она хорошего не посоветует и плохого тоже. То, что она советует, я практически потратил полсвадьбы за последние полгода. Я когда-нибудь вообще это надену?" — высказался Григорий Лепс.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе (груз. გრიგორი ლეფსვერიძე); род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор; народный артист Российской Федерации (2022).

