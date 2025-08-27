Зрители не поверили своим глазам: вот что забыл сделать Киркоров перед выходом на сцену

Во время своего выступления на казанском фестивале "Новая волна" Филипп Киркоров оказался в неловкой, но комической ситуации. Артист, исполняя один из своих хитов, не обратил внимания на то, что с его сценического наряда, а именно с пиджака, не были сняты магазинные бирки.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

Видео этого забавного момента попало в Telegram-канал "Не Малахов". На записи видно, как певец активно двигается по сцене, поправляя свой пиджак, который остался расстёгнутым. В один из моментов из-под подкладки стали видны ярлыки, характерные для новой одежды. Заметив это, Филипп Бедросович оперативно исправил ситуацию.

Зрители в комментариях к видео с юмором отреагировали на произошедшее, предположив, что пиджак потом обратно в магазин сдадут.

