Во время своего выступления на казанском фестивале "Новая волна" Филипп Киркоров оказался в неловкой, но комической ситуации. Артист, исполняя один из своих хитов, не обратил внимания на то, что с его сценического наряда, а именно с пиджака, не были сняты магазинные бирки.
Видео этого забавного момента попало в Telegram-канал "Не Малахов". На записи видно, как певец активно двигается по сцене, поправляя свой пиджак, который остался расстёгнутым. В один из моментов из-под подкладки стали видны ярлыки, характерные для новой одежды. Заметив это, Филипп Бедросович оперативно исправил ситуацию.
Зрители в комментариях к видео с юмором отреагировали на произошедшее, предположив, что пиджак потом обратно в магазин сдадут.
Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец.
Нашествие медуз вынудило остановить четыре реактора на крупнейшей АЭС Франции. Природа снова напомнила, кто диктует правила.