Лезть к бандитам не хочется: Ида Галич объяснила, как вернула украденный мошенниками аккаунт

Блогер Ида Галич пожалела Елену Блиновскую и блогера Лерчек, которые не могут навести порядок в своих украденных аккаунтах в Instagram*.
Ида Галич отобрала свою страницу с семью миллионами подписчиков у мошенников.
Блогер первым делом решил отчистить страничку от постов, которые были направлены на обман интернет-пользователей.
"Теперь надо отчистить его от всей дряни", — написала Ида в своём Telegram-канале.
Она объяснила, что в России ей не смогли помочь, так как Instagram* в стране запрещён.
"Вернуть свою страницу можно только при обращении к ребятам, а-ля моего кибер Робин Гуда. (Спасибо)" — объяснила Галич.
Она рассказала, что аферисты не просто воруют аккаунты, но и закачивают туда запрещённый контент, чтобы "снести страницу".
Она отметила, что ей жаль владельцев аккаунтов, которые не могут ничего сделать — блогера Лерчек и Елену Блиновскую.
Она отметила, что для возвращения страниц требуются большие деньги.
"Короче, очень интересно как все устроено изнутри, но лезть к бандитам вообще не хочется", — высказалась Ида.
* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ.
И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.
