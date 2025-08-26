Лезть к бандитам не хочется: Ида Галич объяснила, как вернула украденный мошенниками аккаунт

Блогер Ида Галич пожалела Елену Блиновскую и блогера Лерчек, которые не могут навести порядок в своих украденных аккаунтах в Instagram*.

Ида Галич отобрала свою страницу с семью миллионами подписчиков у мошенников.

Блогер первым делом решил отчистить страничку от постов, которые были направлены на обман интернет-пользователей.

"Теперь надо отчистить его от всей дряни", — написала Ида в своём Telegram-канале.

Она объяснила, что в России ей не смогли помочь, так как Instagram* в стране запрещён.

"Вернуть свою страницу можно только при обращении к ребятам, а-ля моего кибер Робин Гуда. (Спасибо)" — объяснила Галич.

Она рассказала, что аферисты не просто воруют аккаунты, но и закачивают туда запрещённый контент, чтобы "снести страницу".

Она отметила, что ей жаль владельцев аккаунтов, которые не могут ничего сделать — блогера Лерчек и Елену Блиновскую.

Она отметила, что для возвращения страниц требуются большие деньги.

"Короче, очень интересно как все устроено изнутри, но лезть к бандитам вообще не хочется", — высказалась Ида.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ.

