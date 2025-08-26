Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три кита, обрушившие нефтяной импорт в ЕС: что скрывают данные
Тайна восточной практики: как обычное занятие йогой меняет взгляд на реальность
Генетическая ошибка превратилась в бренд: как коты с дополнительными пальцами стали знаменитыми
Врачи рекомендуют включать яйца в рацион для профилактики заболеваний печени
АвтоВАЗ идёт на Восток: раскрыт амбициозный проект в Киргизии
Зрители не поверили своим глазам: вот что забыл сделать Киркоров перед выходом на сцену
Мордастая, тебе отвечу: Алёна Водонаева не выдержала и рассказала всю правду о своём пупке
336 пассажиров в шоке: экстренная посадка из-за жуткого инцидента на рейсе в Барселону
Тайны падающих звёзд: вопреки мифам вот что они значат на самом деле

Слава отпраздновала годовщину с загадочным мужчиной и сделала заявление о муже — фанаты в недоумении

1:39
Шоу-бизнес

Певица Слава поделилась с поклонниками своими переживаниями, связанными с ухудшением самочувствия. Постоянные гастроли и недавний инцидент в аэропорту Грузии, где с ней обошлись довольно грубо, сказались на её здоровье.

Слава
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слава

На своей странице в соцсети артистка рассказала о том, как, устав от частых перелётов, решила немного отдохнуть в бизнес-зале аэропорта, однако, когда она устроилась на сдвинутых стульях, её неожиданно разбудил громкий окрик работника, требующего встать, так как спать в этом месте якобы запрещено. Слава отметила, что всегда старается следовать правилам, но некоторые из них кажутся ей абсурдными. Она призналась, что в тот момент испытала сильное сердцебиение и паническую атаку, что вызвало у неё слезы на глазах.

После того как певица добралась до гостиницы, она чувствовала себя крайне уставшей как физически, так и морально. Слава также отметила, что не может отказаться от своей работы, так как любит её и нуждается в доходе.

На следующий день Слава снова вышла на связь, но поделилась с поклонниками более радостной новостью: она отмечает годовщину знакомства с дорогим ей мужчиной. Фанаты были озадачены этим заявлением и стали интересоваться, какие у Славы сейчас отношения с Анатолием Данилицким, с которым она постоянно то расстаётся, то снова сходится.

"Анатолий не пропадёт. Он парень активный, девчонки его любят. Мне кажется, и семей у него много, помимо меня", — ответила Слава.

Уточнения

Сла́ва (настоящее имя — Анастаси́я Влади́мировна Слане́вская, род. 15 мая 1980, Москва) — российская певица, телеведущая, киноактриса, автор песен, лауреат нескольких музыкальных ежегодных премий «Песня года», «Золотой граммофон» и многих других премий.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Военные новости
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ Аудио 
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире
Садоводство, цветоводство
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире Аудио 
Единственный в мире корги-полицейский завершил службу по поиску наркотиков
Домашние животные
Единственный в мире корги-полицейский завершил службу по поиску наркотиков
Популярное
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало

Нашествие медуз вынудило остановить четыре реактора на крупнейшей АЭС Франции. Природа снова напомнила, кто диктует правила.

Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало
Забытое золото древней Британии: находка студентки-археолога ошеломила учёных
Забытое золото древней Британии: находка студентки-археолога ошеломила учёных
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире
Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно? Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Один хвост — минус пять лет: простая хитрость для волос после 40
Шрамы глубин: кто оставил следы на антарктическом кальмаре-воине — сенсационное открытие
Макароны, молоко и сыр: три продукта, которые решают проблему ужина за 20 минут
Макароны, молоко и сыр: три продукта, которые решают проблему ужина за 20 минут
Последние материалы
Генетическая ошибка превратилась в бренд: как коты с дополнительными пальцами стали знаменитыми
Врачи рекомендуют включать яйца в рацион для профилактики заболеваний печени
АвтоВАЗ идёт на Восток: раскрыт амбициозный проект в Киргизии
Зрители не поверили своим глазам: вот что забыл сделать Киркоров перед выходом на сцену
Мордастая, тебе отвечу: Алёна Водонаева не выдержала и рассказала всю правду о своём пупке
336 пассажиров в шоке: экстренная посадка из-за жуткого инцидента на рейсе в Барселону
Тайны падающих звёзд: вопреки мифам вот что они значат на самом деле
Двигатель может заглохнуть на ходу: эти признаки позволят предугадать поломку машины
Как убрать жирную пыль без усилий: универсальное средство уже есть у вас дома
Добавляем апельсин, лимон и горчицу в курицу: этот трюк сделает её блюдом ресторанного уровня
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.