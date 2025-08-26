Слава отпраздновала годовщину с загадочным мужчиной и сделала заявление о муже — фанаты в недоумении

Шоу-бизнес

Певица Слава поделилась с поклонниками своими переживаниями, связанными с ухудшением самочувствия. Постоянные гастроли и недавний инцидент в аэропорту Грузии, где с ней обошлись довольно грубо, сказались на её здоровье.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слава

На своей странице в соцсети артистка рассказала о том, как, устав от частых перелётов, решила немного отдохнуть в бизнес-зале аэропорта, однако, когда она устроилась на сдвинутых стульях, её неожиданно разбудил громкий окрик работника, требующего встать, так как спать в этом месте якобы запрещено. Слава отметила, что всегда старается следовать правилам, но некоторые из них кажутся ей абсурдными. Она призналась, что в тот момент испытала сильное сердцебиение и паническую атаку, что вызвало у неё слезы на глазах.

После того как певица добралась до гостиницы, она чувствовала себя крайне уставшей как физически, так и морально. Слава также отметила, что не может отказаться от своей работы, так как любит её и нуждается в доходе.

На следующий день Слава снова вышла на связь, но поделилась с поклонниками более радостной новостью: она отмечает годовщину знакомства с дорогим ей мужчиной. Фанаты были озадачены этим заявлением и стали интересоваться, какие у Славы сейчас отношения с Анатолием Данилицким, с которым она постоянно то расстаётся, то снова сходится.

"Анатолий не пропадёт. Он парень активный, девчонки его любят. Мне кажется, и семей у него много, помимо меня", — ответила Слава.

Уточнения

Сла́ва (настоящее имя — Анастаси́я Влади́мировна Слане́вская, род. 15 мая 1980, Москва) — российская певица, телеведущая, киноактриса, автор песен, лауреат нескольких музыкальных ежегодных премий «Песня года», «Золотой граммофон» и многих других премий.

