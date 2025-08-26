Виктория Боня вышла на тропу войны: она пообещала раздавить человека, обидевшего её дочь

Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Виктория Боня как тигрица бросилась защищать дочь Анджелину, которая стала жертвой публичного абьюза.

Фото: Инстаграм Виктории Бони by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Модель Виктория Боня с дочкой Анджелиной

Виктория Боня вне себя от ярости. Она больше не намерена терпеть клевету в адрес своей дочери Анджелины со стороны эстонского блогера Антона Суворкина*.

По словам звезды, блогер распускает недостоверные слухи о её дочери. Он заявляет, что девочка якобы брошена, и ей приходится ночевать у подруг, когда мать отсутствует.

Боня намерена бороться в правовом поле. Она собирается подать иск о клевете в европейский суд. Знаменитость убеждена, что в Европе за клевету и буллинг несовершеннолетних блогер ответит "по полной".

"С тобой сейчас разговаривает не Боня, а мать. Я за своего ребёнка порву", — предупредила Виктория.

Боня отметила, что не обращала внимание на слова блогера о том, что она вовсе не покоряла Эверест. Когда же обидчик затронул её дочь, знаменитость решила выйти на тропу войны.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель, блогер, актриса, спортсмен.

