Виктория Боня вышла на тропу войны: она пообещала раздавить человека, обидевшего её дочь

Звезда "Дома-2" Виктория Боня как тигрица бросилась защищать дочь Анджелину, которая стала жертвой публичного абьюза.
Виктория Боня вне себя от ярости. Она больше не намерена терпеть клевету в адрес своей дочери Анджелины со стороны эстонского блогера Антона Суворкина*.
По словам звезды, блогер распускает недостоверные слухи о её дочери. Он заявляет, что девочка якобы брошена, и ей приходится ночевать у подруг, когда мать отсутствует.
Боня намерена бороться в правовом поле. Она собирается подать иск о клевете в европейский суд. Знаменитость убеждена, что в Европе за клевету и буллинг несовершеннолетних блогер ответит "по полной".
"С тобой сейчас разговаривает не Боня, а мать. Я за своего ребёнка порву", — предупредила Виктория.
Боня отметила, что не обращала внимание на слова блогера о том, что она вовсе не покоряла Эверест. Когда же обидчик затронул её дочь, знаменитость решила выйти на тропу войны.
*признан Минюстом РФ иностранным агентом
Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель, блогер, актриса, спортсмен.
