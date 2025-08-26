Свадьба мести: Муцениеце вышла замуж в годовщину свадьбы Прилучного

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Актриса Агата Муцениеце отпраздновала свадьбу с музыкантом Петром Дрангой тогда, когда Павел Прилучный отмечал годовщину свадьбы с Зепюр Брутян.

Актриса Агата Муцениеце
Фото: ВК-аккаунт Агаты Муцениеце by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Агата Муцениеце

Интернет-пользователи обратили внимание на то, что Агата Муцениеце изменила в соцсетях фамилию. Она стала Агатой Дрангой.

В Сеть просочились кадры со свадьбы Агаты и Петра. Они отметили бракосочетание в одном из московских ресторанов в окружении самых близких людей. Актриса выбрала для торжества платье-комбинацию и белую косынку.

Параллельно с этим Прилучный устроил праздник в честь годовщины женитьбы на Зепюр Брутян. В Сети назвали бракосочетание Муцениеце и Дранги "свадьбой мести".

Поклонники актрисы высмеяли эту версию. Они отметили, что беременная Агата счастлива и не оглядывается на прошлое.

"А дети мести будут?";

"Какая свадьба мести? Прилучный женился за 2 месяца до этого. Свадьбу они сыграли в августе. Вообще это дата первой встречи Агаты и Петра", — писали фолловеры под новостью о бракосочетании.

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР; после первого замужества — Прилу́чная) — латвийская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
