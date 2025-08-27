Мистика в больнице: что почувствовала Надежда Бабкина, спасая сына после аварии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Надежда Бабкина поделилась трогательной историей о том, как ей удалось спасти своего единственного сына Данилу, когда тот находился в критическом состоянии. В юности, в возрасте 17 лет, Данила попал в серьёзную автомобильную аварию. Вместе с другом они катались на машине, но водитель не справился с управлением — и автомобиль врезался в дерево.

Певица почувствовала неладное и немедленно отправилась в больницу. Там её ждала страшная картина: окровавленный сын лежал на полу. Надежда Георгиевна мобилизовала все свои силы, чтобы привлечь внимание медицинского персонала и добиться скорейшего оказания помощи. Данила впал в кому и не реагировал ни на что.

В этот момент, как рассказала артистка в эфире программы "Судьба человека", произошло нечто необъяснимое. Обращаясь к сыну, она почувствовала, как будто её сознание перешло в него.

"Я почувствовала, как я телом вошла в него. Чувствую, как будто я рвусь, рвусь на что-то, какое-то потрескивание идёт, то ли кожи, то ли… я не знаю. Но я вошла туда", — вспомнила Бабкина в эфире шоу "Судьба человека" на телеканале "Россия-1".

После этого Данила неожиданно открыл глаза. Несмотря на тяжелейшую черепно-мозговую травму, которая могла потребовать трепанации черепа, этой операции удалось избежать. Восстановление сына заняло целый год, и всё это время Надежда Бабкина посвятила уходу за ним. Этот период был особенно сложным, так как её тогдашний супруг отстранился от семейных проблем. Певица до сих пор вспоминает это время как сильнейший удар судьбы, который стал для неё настоящим испытанием.

"В этот момент для меня муж, который был со мной, закончился, не выясняя никаких отношений. Такой слом судьбы произошёл. Такое мощное испытание — сдюжу я или нет. Я себя не готовила к этому, как-то ты себя не готовишь, а это случилось", — добавила она.

Уточнения

Наде́жда Гео́ргиевна Ба́бкина (род. 19 марта 1950, Ахтубинск, Астраханская область) — советская и российская народная и эстрадная певица, актриса, теле- и радиоведущая, исследователь народной песни, педагог, политический и общественный деятель.

