Сваха раскрывает тайны: Роза Сябитова назвала главный аргумент, почему Лепс и Киба — идеальная пара

Роза Сябитова поделилась своим мнением о потенциальном браке Григория Лепса с его молодой избранницей Авророй Кибой. Она выразила уверенность в том, что певец волен поступать так, как считает нужным.

Григорий Лепс
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Григорий Лепс

Сваха подчеркнула, что для неё основой семьи являются совместное имущество и дети, которые служат своего рода якорем в отношениях, особенно в парах с большой разницей в возрасте. Сябитова не осуждает такие союзы, как у Лепса и Кибы. Телеведущая добавила, что брак зрелого мужчины с молодой женщиной более естественен с точки зрения репродуктивных возможностей, в то время как обратная ситуация встречается реже.

"Семья — это сложный жизненный проект. Вверх — вниз, и удержаться достаточно сложно. Замуж за старика — это что, новость какая-то? Это мы не осуждаем. Взрослый мужчина и молоденькая девушка — это более от природы, потому что есть вероятность родить. А вот наоборот вряд ли. Лепс что хочет, то и делает", — заверила Сябитова в беседе с Teleprogramma.org.

Уточнения

Ро́за Раи́фовна Сяби́това (урождённая — Хасаншина), (тат. Роза Рәиф кызы Сябитова; род. 10 февраля 1962, Москва, СССР) — российская телеведущая, сваха, писательница; с 2008 года — соведущая телепередачи «Давай поженимся» («Первый канал»).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
