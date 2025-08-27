Настя Ивлеева раскрыла секрет своих изменившихся черт лица: правда ли она удалила комки Биша

Настя Ивлеева решила порадовать своих подписчиков, примерив на себя роль визажиста. Усевшись перед камерой, она начала создавать макияж, попутно делясь своими мыслями и отвечая на вопросы, которые давно волновали её аудиторию.

Фото: commons.wikimedia.org by Юхапер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Настя Ивлеева

Особое внимание было уделено внешности Насти, которая претерпела заметные изменения после событий 2023 года. Многие фанаты выражали обеспокоенность по поводу её резкого похудения, выдвигая различные теории — от использования препаратов для диабетиков до удаления комков Биша.

Ивлеева решила внести ясность и опровергла слухи об операции, объяснив, что её точёные скулы — результат потери веса.

"Это классный комментарий про то, что я якобы удалила комки Биша. Во-первых, я похудела на 20 килограммов еще в 2023 году. Мой вес — 58 кг. И у меня всегда были скулы! Потому что я ладненькая и складненькая!" — пококетничала Ивлеева.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.

