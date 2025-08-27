Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Напиток, который жжёт жир даже в покое: минус 6 кг за месяц и лёгкость на весь день
Батарея садится быстрее, а система тормозит: к чему приводит неверный режим сна
В России массово отключают дорожные камеры из-за новых федеральных требований
Связь времён: археологи нашли подтверждение существования хананеев из Библии
Секрет эластичного бисквита раскрыт: готовим шоколадный рулет, который не ломается и не крошится
Ставки взлетели, кошельки потяжелели: как Центробанк повлиял на сбережения россиян
Бактерии летят с вами в одном ряду: как защитить себя от болезней в самолёте
Грязь, плесень, хаос: главные ошибки, которые превращают ванную в рассадник бактерий
Солнце ушло, а след остался: кому срочно нужно проверить родинки до того, как станет слишком поздно

Настя Ивлеева раскрыла секрет своих изменившихся черт лица: правда ли она удалила комки Биша

1:06
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева решила порадовать своих подписчиков, примерив на себя роль визажиста. Усевшись перед камерой, она начала создавать макияж, попутно делясь своими мыслями и отвечая на вопросы, которые давно волновали её аудиторию.

Настя Ивлеева
Фото: commons.wikimedia.org by Юхапер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Настя Ивлеева

Особое внимание было уделено внешности Насти, которая претерпела заметные изменения после событий 2023 года. Многие фанаты выражали обеспокоенность по поводу её резкого похудения, выдвигая различные теории — от использования препаратов для диабетиков до удаления комков Биша.

Ивлеева решила внести ясность и опровергла слухи об операции, объяснив, что её точёные скулы — результат потери веса.

"Это классный комментарий про то, что я якобы удалила комки Биша. Во-первых, я похудела на 20 килограммов еще в 2023 году. Мой вес — 58 кг. И у меня всегда были скулы! Потому что я ладненькая и складненькая!" — пококетничала Ивлеева.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Зелёный перец превратится в алый за считанные дни: хитрость, о которой молчат продавцы
Еда и рецепты
Зелёный перец превратится в алый за считанные дни: хитрость, о которой молчат продавцы Аудио 
Простая заливка, а вкус будто из ресторана: овощная заготовка на зиму с изюминкой
Еда и рецепты
Простая заливка, а вкус будто из ресторана: овощная заготовка на зиму с изюминкой Аудио 
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Азербайджан
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит Видео 
Популярное
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит

Алиев обвинил Россию в ухудшении отношений, при этом считая её генетически страной-оккупантом. Москва делает вид, что не замечает сути его позиции.

Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская Заговор против электромобилей? 3 главные причины их исчезновения в XX веке Сергей Милешкин Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит Любовь Степушова
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Последние материалы
Бактерии летят с вами в одном ряду: как защитить себя от болезней в самолёте
Грязь, плесень, хаос: главные ошибки, которые превращают ванную в рассадник бактерий
Солнце ушло, а след остался: кому срочно нужно проверить родинки до того, как станет слишком поздно
Смог, УФ и пыль: как защитить кожу от агрессивной среды
Первое похолодание — не повод для тоски: как превратить стресс в удовольствие
Тайный враг похудения: что на самом деле замедляет метаболизм и рушит все усилия
Рынок лихорадит перед 1 сентября: россияне тратят на цветы больше, чем раньше
250 килограммов живой ярости и пасть, которая ломала кости — что скрывала земля все эти миллионы лет
Неожиданный перформанс: как дочь Агутина и Варум зажгла публику Лос-Анджелеса
Производители пятновыводителей скрывают это: реальный способ убрать пятна крови с любой ткани
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.