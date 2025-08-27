Настя Ивлеева раскрыла секрет своих изменившихся черт лица: правда ли она удалила комки Биша

Настя Ивлеева решила порадовать своих подписчиков, примерив на себя роль визажиста. Усевшись перед камерой, она начала создавать макияж, попутно делясь своими мыслями и отвечая на вопросы, которые давно волновали её аудиторию.
Особое внимание было уделено внешности Насти, которая претерпела заметные изменения после событий 2023 года. Многие фанаты выражали обеспокоенность по поводу её резкого похудения, выдвигая различные теории — от использования препаратов для диабетиков до удаления комков Биша.
Ивлеева решила внести ясность и опровергла слухи об операции, объяснив, что её точёные скулы — результат потери веса.
"Это классный комментарий про то, что я якобы удалила комки Биша. Во-первых, я похудела на 20 килограммов еще в 2023 году. Мой вес — 58 кг. И у меня всегда были скулы! Потому что я ладненькая и складненькая!" — пококетничала Ивлеева.
Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.
