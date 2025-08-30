Величайшая звезда: Панин* обратился к Микки Рурку после скандала с Водонаевой

Актер Алексей Панин* выразил недоумение из-за упрёков в адрес звезды Голливуда Микки Рурка, который обнялся с блогером Алёной Водонаевой.

Панин* не понял нападок в адрес знаменитости. Он отметил, что стоит считать честью то, что величайший актёр обратил внимание на Водонаеву. Напомним, пользователям Сети поведение Рурка показалось чрезмерно развязным.

"Микки Рурк — это величайшая звезда мирового кинематографа. Один из самых высокооплачиваемых. Брэд Питт рядом не стоял. Роберт Де Ниро стоял перед ним на коленях", — сказал Панин*.

Алексей также добавил, что блогер — красивая девушка.

Ранее звезда фильма "Жмурки" признавался, что после переезда из Испании в США они с дочкой Аней нашли подработку. Отец и дочь устроились доставщиками еды.

Актёр объяснил, что больше всего он боится потерять российский паспорт, так как восстановить его не сможет — в РФ его ждёт шестилетний тюремный срок.

Панин не теряет оптимизма. Он уверен, что испытания ему были посланы для того, чтобы было о чём потом рассказать на красной дорожке Голливуда. Он поддержал актрису Марию Шалаеву, которой пришлось работать в такси в Париже.

* внесён в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга

