Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Устали от шумной Венеции: острова и районы, где город снова становится волшебным
Россия создаёт двигатель-гигант: как удалось приручить чудовищную тягу в 26 тонн
Самое главное при планировке: вот как превратить квадратную комнату в стильное пространство
Утренний отёк лица: причины и простые методы устранения
Больше никаких оладий: кабачки раскроют свой вкус по-новому в этих воздушных булочках
Жуткий компонент: Ксения Собчак ужаснулась неожиданным ингредиентом в духах
Ошибка перед тренировкой, из-за которой спортзал работает не на пользу, а во вред
Никаких леденцов и жвачек: таблетка против вейпа оказалась эффективнее привычных методов
Осенние лайфхаки с содой, которые сэкономят деньги и силы дачника

Величайшая звезда: Панин* обратился к Микки Рурку после скандала с Водонаевой

1:04
Шоу-бизнес

Актер Алексей Панин* выразил недоумение из-за упрёков в адрес звезды Голливуда Микки Рурка, который обнялся с блогером Алёной Водонаевой.

Актёр Алексей Панин
Фото: Инстаграм Алексея Панина by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актёр Алексей Панин

Панин* не понял нападок в адрес знаменитости. Он отметил, что стоит считать честью то, что величайший актёр обратил внимание на Водонаеву. Напомним, пользователям Сети поведение Рурка показалось чрезмерно развязным.

"Микки Рурк — это величайшая звезда мирового кинематографа. Один из самых высокооплачиваемых. Брэд Питт рядом не стоял. Роберт Де Ниро стоял перед ним на коленях", — сказал Панин*.

Алексей также добавил, что блогер — красивая девушка.

Ранее звезда фильма "Жмурки" признавался, что после переезда из Испании в США они с дочкой Аней нашли подработку. Отец и дочь устроились доставщиками еды.

Актёр объяснил, что больше всего он боится потерять российский паспорт, так как восстановить его не сможет — в РФ его ждёт шестилетний тюремный срок.

Панин не теряет оптимизма. Он уверен, что испытания ему были посланы для того, чтобы было о чём потом рассказать на красной дорожке Голливуда. Он поддержал актрису Марию Шалаеву, которой пришлось работать в такси в Париже.

* внесён в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Уточнения

Алексе́й Вячесла́вович Па́нин (род. 10 сентября 1977, Москва, СССР) — актёр театра, кино и телевидения. Лауреат Государственной премии Российской Федерации (2003).

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
Новости спорта
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале Аудио 
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Недвижимость
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис Аудио 
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Домашние животные
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы Аудио 
Популярное
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть

Алкоголь оказывается не просто вредной привычкой, а настоящим скрытым убийцей. Узнайте, как он разрушает ДНК и провоцирует рак.

Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Не хуже, чем в греческом ресторане: раскройте секрет идеальной запеканки из баклажанов
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Последние материалы
Никаких леденцов и жвачек: таблетка против вейпа оказалась эффективнее привычных методов
Осенние лайфхаки с содой, которые сэкономят деньги и силы дачника
Банкротство не за горами? Промышленный комплекс в Кургане продают за 300 млн рублей
Атлантика готовит сюрприз: обрушение течения станет реальностью раньше, чем мы думали
Гора Тайшань, куда тысячи лет шли императоры: ради чего стоит преодолеть 6 тысяч ступеней
Инжирный соблазн: секрет джема, покорившего всех — вино делает его особенным
Секрет сияющей ванной: одна ложка этого порошка — и плитка будто только из магазина
Искусственный интеллект выходит на дороги — теперь от штрафа не спрятаться
Филлеры для губ: сколько держится эффект и чего ждать после процедуры
Синий призрак океана: в Массачусетсе выловили мутанта, который встречается раз в жизни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.