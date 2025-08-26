Носи шапку: экс-супруга Галустяна показала, какой красавицей выросла дочь комика

Бывшая жена юмориста Михаила Галустяна поздравила дочь с 15-летием.
Экс-супруга Михаила Галустяна Виктория Штефанец опубликовала в социальных сетях снимки, на которых дочка Эстелла запечатлена ещё совсем ребёнком, а также фото, на которых девочка предстала 15-летней красавицей.
"Моя творческая, интересная, чуткая, красивая, душевная, озорная, весёлая, прекрасная во всём доченька", — написала Виктория под снимками.
Она пожелала наследнице счастья, здоровья, кушать с аппетитом и носить зимой шапку.
У Михаила и Виктории две дочери — Эстелла (род. 25 августа 2010) и Элина (род. 16 февраля 2012).
Ранее бывшая жена Галустяна заговорила о причинах развода.
Михаи́л Серге́евич Галустя́н (род. 25 октября 1979, Сочи, Краснодарский край, РСФСР,СССР), также известный как Су́пер Жо́рик — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа.
