Носи шапку: экс-супруга Галустяна показала, какой красавицей выросла дочь комика

Шоу-бизнес

Бывшая жена юмориста Михаила Галустяна поздравила дочь с 15-летием.

Фото: Инстаграм Виктории Галустян by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дочь и бывшая жена Михаила Галустяна

Экс-супруга Михаила Галустяна Виктория Штефанец опубликовала в социальных сетях снимки, на которых дочка Эстелла запечатлена ещё совсем ребёнком, а также фото, на которых девочка предстала 15-летней красавицей.

"Моя творческая, интересная, чуткая, красивая, душевная, озорная, весёлая, прекрасная во всём доченька", — написала Виктория под снимками.

Она пожелала наследнице счастья, здоровья, кушать с аппетитом и носить зимой шапку.

У Михаила и Виктории две дочери — Эстелла (род. 25 августа 2010) и Элина (род. 16 февраля 2012).

Ранее бывшая жена Галустяна заговорила о причинах развода.

Уточнения

Михаи́л Серге́евич Галустя́н (род. 25 октября 1979, Сочи, Краснодарский край, РСФСР,СССР), также известный как Су́пер Жо́рик — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа.

