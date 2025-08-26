Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жар у малыша — сигнал тревоги или защита от вируса: эти сигналы организма нельзя игнорировать
Психологи: беспорядок в доме может быть признаком стресса и тревожности
Уязвимости как источник дохода: раскрыты доходы белых хакеров в России
ПДД по-русски: хочешь покататься — готовь ползарплаты на штрафы
Собаки не боятся смерти: что они понимают в последние минуты, в отличие от людей
Пастельные фасады, цветы на балконах и песто с морским акцентом: эту деревню называют маленькой Лигурией
Кости стареют быстрее мышц: вот как остановить остеопороз с помощью 5 доступных предметов
Кулинары не рекомендуют накрывать картофель крышкой во время жарки
Ферментированная рисовая вода снижает потерю влаги и гиперпигментацию кожи

Для нашей страны это звучит как чудо: Кожевникова рассказала о мечте 11-летнего сына Ивана

1:05
Шоу-бизнес

Звезда сериала "Универ" Мария Кожевникова рассказала, какую цель поставил перед собой её сын Иван, которому исполнилось 11 лет.

Актриса Мария Кожевникова с сыном
Фото: Инстаграм Марии Кожевниковой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Мария Кожевникова с сыном

Мария Кожевникова опубликовала в социальных сетях снимки со дня рождения сына Ивана. Мальчику устроили праздник на футбольном стадионе. С 11-летие ребёнка поздравляли тренер и сокомандники.

"Это был знаковый день рождения, весёлый, за что спасибо гостям и я знаю, что Ваня будет помнить его всю жизнь", — написала Мария под фото.

Актриса рассказала, что её целеустремлённый наследник тренируется ежедневно.

"Иван Евгеньевич всё ближе и ближе к своей мечте выиграть Чемпионат Мира по футболу. Да, пусть для нашей страны это звучит как чудо, но мой сын верит", — отметила Кожевникова.

Ребёнку на праздник подарили кубок ЧМ, чтобы он мотивировал Ивана на спортивные свершения.

Всего Мария с супругом Евгением Васильевым воспитывает четверых сыновей. 

Уточнения

Мари́я Алекса́ндровна Коже́вникова (род. 14 ноября 1984, Москва) — российская актриса театра, кино и телевидения, получившая известность благодаря роли Аллы Гришко в комедийном телесериале «Универ». 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Индийский дизель на Украине: поставки выросли в 5 раз
Экономика и бизнес
Индийский дизель на Украине: поставки выросли в 5 раз Аудио 
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость
Садоводство, цветоводство
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость Аудио 
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX
Наука и техника
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX Аудио 
Популярное
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот

Джинсы теряют позиции в моде: осень 2025 года готовит новые фавориты гардероба. Узнайте, какие вещи вытеснят привычный деним.

Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Лиоплевродон — крупнейший морской хищник Юрского периода длиной до 25 метров
Зубы длиннее пальцев, тело как многоэтажка: этот монстр глубин, мог прокусить даже автомобиль
Собаки, которые не знают измены: породы, для которых хозяин — главный смысл жизни
Океан под Марсом открыли спустя 20 лет поисков — но он недосягаем для первых миссий
Рост цен, налогов, протесты: британцы недовольны расходами правительства на Украину Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Запад готовит России последний удар: стало известно что задумал Трамп
Остановка, трещина, требование денег: как противостоять афере на дорогах
Остановка, трещина, требование денег: как противостоять афере на дорогах
Последние материалы
Для нашей страны это звучит как чудо: Кожевникова рассказала о мечте 11-летнего сына Ивана
Кулинары не рекомендуют накрывать картофель крышкой во время жарки
Ферментированная рисовая вода снижает потерю влаги и гиперпигментацию кожи
Депутат Анатолий Никитин: копить на достойную пенсию нужно с 35–40 лет
Дизайнер Дилара Финдикоглу вывела в моду длинные жемчужные ожерелья
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире
Кулинары: запеканка из макарон выпекается 20-25 минут при 180 градусах
Leapmotor T03 – городская легенда: 3,62 метра и 395 км хода, идеален для мегаполиса
В Госдуме назвали незаконным увольнение за отказ установить мессенджер Max
Диван превращает просторную комнату в тесную коробку? Вот в чём кроется ошибка планировки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.