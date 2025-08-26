Для нашей страны это звучит как чудо: Кожевникова рассказала о мечте 11-летнего сына Ивана

Звезда сериала "Универ" Мария Кожевникова рассказала, какую цель поставил перед собой её сын Иван, которому исполнилось 11 лет.

Фото: Инстаграм Марии Кожевниковой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актриса Мария Кожевникова с сыном

Мария Кожевникова опубликовала в социальных сетях снимки со дня рождения сына Ивана. Мальчику устроили праздник на футбольном стадионе. С 11-летие ребёнка поздравляли тренер и сокомандники.

"Это был знаковый день рождения, весёлый, за что спасибо гостям и я знаю, что Ваня будет помнить его всю жизнь", — написала Мария под фото.

Актриса рассказала, что её целеустремлённый наследник тренируется ежедневно.

"Иван Евгеньевич всё ближе и ближе к своей мечте выиграть Чемпионат Мира по футболу. Да, пусть для нашей страны это звучит как чудо, но мой сын верит", — отметила Кожевникова.

Ребёнку на праздник подарили кубок ЧМ, чтобы он мотивировал Ивана на спортивные свершения.

Всего Мария с супругом Евгением Васильевым воспитывает четверых сыновей.

Уточнения

Мари́я Алекса́ндровна Коже́вникова (род. 14 ноября 1984, Москва) — российская актриса театра, кино и телевидения, получившая известность благодаря роли Аллы Гришко в комедийном телесериале «Универ».

