Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Просыпайтесь правильно: этот утренний напиток запустит метаболизм как часы
Автомобиль-мечта или головная боль? Самые эффектные, но капризные модели
Невидимая армия без зубов и когтей остановила четыре ядерных сердца Европы — и это только начало
Экономический крах? Госдолг Украины сравнялся с годовым ВВП
Инопланетная жизнь на Земле: самая древняя вода Земли раскрыла тайну жизни в глубинах
Врачи о ходьбе после еды: 10 минут меняют всё – от пищеварения до контроля сахара
Волшебный пляж Pfeiffer Beach: самый необычный пляж Калифорнии, которое стоит долгой дороги
Революция в макияже: эти пудры изменят ваше представление об идеальной коже
Педиатр Кирилл Константинов опроверг миф об опасности проглатывания жвачки

Операция на позвоночнике: Алексей Чумаков поделился неожиданным лайфхаком для реабилитации

0:52
Шоу-бизнес

Алексей Чумаков, недавно блиставший на сцене "Новой волны" в Казани, поделился подробностями своего восстановления после операции на позвоночнике.

Алексей Чумаков
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алексей Чумаков

Артист, излучавший оптимизм, отметил значительное улучшение самочувствия, в шутку сравнив себя с киборгом Вертером, но подчеркнув, что с каждым днём чувствует себя всё бодрее. Он также отметил, что для артиста существует лишь одна веская причина пропустить выступление, и, к счастью, она его не коснулась.

Размышляя о причинах, приведших к проблемам со спиной, Чумаков признался в недостатке физической активности в своей жизни.

"Надо спортом заниматься, но я не нахожу на него время, к сожалению. Но нужно заниматься, иначе будут такие же проблемы, как у меня", — резюмировал исполнитель в беседе с kp.ru.

Уточнения

Алексей Гео́ргиевич Чумако́в (род. 12 марта 1981, Самарканд) — российский эстрадный певец, телеведущий и актёр.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Рыба-пила достигает 7 метров и занесена в список исчезающих видов
Домашние животные
Рыба-пила достигает 7 метров и занесена в список исчезающих видов
Убегать от волка нельзя — это провоцирует хищника на погоню
Домашние животные
Убегать от волка нельзя — это провоцирует хищника на погоню Аудио 
Вомбаты формируют кубические фекалии для меток территории, говорят ученые
Домашние животные
Вомбаты формируют кубические фекалии для меток территории, говорят ученые Аудио 
Популярное
Зубы длиннее пальцев, тело как многоэтажка: этот монстр глубин, мог прокусить даже автомобиль

Лиоплевродон — загадочный морской хищник времен юрского периода. Его невероятные размеры, сила укуса и обоняние под водой вызывают интерес и страх.

Лиоплевродон — крупнейший морской хищник Юрского периода длиной до 25 метров
Немецкая овчарка, акита-ину и колли признаны символами собачьей преданности
Собаки, которые не знают измены: породы, для которых хозяин — главный смысл жизни
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Океан под Марсом открыли спустя 20 лет поисков — но он недосягаем для первых миссий
Рост цен, налогов, протесты: британцы недовольны расходами правительства на Украину Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Тайна Амазонки: хищник с лёгкими и зубами акулы пережил века охоты
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Драники за 10 минут без тёрки и мясорубки: один кухонный прибор изменит классический рецепт навсегда
Драники за 10 минут без тёрки и мясорубки: один кухонный прибор изменит классический рецепт навсегда
Последние материалы
Педиатр Кирилл Константинов опроверг миф об опасности проглатывания жвачки
Удар по репутации: Ида Галич высмеяла мошенников, перепутавших её с Блиновской
Забудьте про сложные рецепты: этот быстрый фасолевый соус изменит ваше представление о перекусах — всего 2 ингредиента
Шкаф маскируется, а квартира становится просторнее: эти способы дарят дополнительные метры
302 тысячи тонн: добыча тихоокеанского лосося выросла
Августовская ночь: где и когда наблюдать величественное созвездие Геркулеса
Морская соль в ваннах для ног рекомендована при псориазе, экземе и усталости мышц
Старые простыни под черешней: секрет, который спасает урожай
В чем секрет кобылы, благодаря которому она ценилась выше жеребца
Операция на позвоночнике: Алексей Чумаков поделился неожиданным лайфхаком для реабилитации
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.