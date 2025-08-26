Операция на позвоночнике: Алексей Чумаков поделился неожиданным лайфхаком для реабилитации

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алексей Чумаков, недавно блиставший на сцене "Новой волны" в Казани, поделился подробностями своего восстановления после операции на позвоночнике.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алексей Чумаков

Артист, излучавший оптимизм, отметил значительное улучшение самочувствия, в шутку сравнив себя с киборгом Вертером, но подчеркнув, что с каждым днём чувствует себя всё бодрее. Он также отметил, что для артиста существует лишь одна веская причина пропустить выступление, и, к счастью, она его не коснулась.

Размышляя о причинах, приведших к проблемам со спиной, Чумаков признался в недостатке физической активности в своей жизни.

"Надо спортом заниматься, но я не нахожу на него время, к сожалению. Но нужно заниматься, иначе будут такие же проблемы, как у меня", — резюмировал исполнитель в беседе с kp.ru.

Уточнения

Алексей Гео́ргиевич Чумако́в (род. 12 марта 1981, Самарканд) — российский эстрадный певец, телеведущий и актёр.

