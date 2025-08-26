Операция на позвоночнике: Алексей Чумаков поделился неожиданным лайфхаком для реабилитации

Алексей Чумаков, недавно блиставший на сцене "Новой волны" в Казани, поделился подробностями своего восстановления после операции на позвоночнике.
Артист, излучавший оптимизм, отметил значительное улучшение самочувствия, в шутку сравнив себя с киборгом Вертером, но подчеркнув, что с каждым днём чувствует себя всё бодрее. Он также отметил, что для артиста существует лишь одна веская причина пропустить выступление, и, к счастью, она его не коснулась.
Размышляя о причинах, приведших к проблемам со спиной, Чумаков признался в недостатке физической активности в своей жизни.
"Надо спортом заниматься, но я не нахожу на него время, к сожалению. Но нужно заниматься, иначе будут такие же проблемы, как у меня", — резюмировал исполнитель в беседе с kp.ru.
Алексей Гео́ргиевич Чумако́в (род. 12 марта 1981, Самарканд) — российский эстрадный певец, телеведущий и актёр.
Лиоплевродон — загадочный морской хищник времен юрского периода. Его невероятные размеры, сила укуса и обоняние под водой вызывают интерес и страх.