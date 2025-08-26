Загадочная неуязвимость: раскрыта главная причина, почему Аллу Пугачёву не признают иноагентом

Виталий Бородин высказал мнение о том, что Аллу Пугачёву не удаётся признать иноагентом из-за её влиятельных знакомых. По его словам, высокопоставленные друзья певицы продолжают воспринимать её как народную артистку, что, по его словам, является ошибкой.

Алла Пугачёва

В интервью изданию "Ридус" он отметил, что Пугачёва, по его мнению, давно утратила связь с Россией и своими поклонниками. Бородин уверен, что её возвращение на родину пройдёт незамеченным не только из-за её репутации, но и потому, что на музыкальной сцене появились новые исполнители.

"Пугачёва уже старая. Сегодня у нас есть много молодых талантливых артистов, которые поют лучше Пугачёвой", — размышляет глава ФПБК.

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991), лауреат Государственной премии Российской Федерации (1995).

