Бенни Бланко продемонстрировал голубику размером с кулак: цена заставила многих задуматься

Бенни Бланко недавно поделился в своём личном блоге видео, в котором он демонстрирует коробку с впечатляющими ягодами голубики. Музыкальный продюсер рассказал, что получил этот подарок, стоящий огромных денег. Он не сдерживал восторга от размера и вкуса ягод, отметив, что они просто потрясающие.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Голубика

"Это просто шикарная еда. Вы вообще представляете себе масштаб? Ягоды чертовски огромные. Они восхитительны. Кажется, коробки стоят около 200 долларов", — заявил Бланко.

Однако многие пользователи Сети не оценили его восторга, указывая на высокую стоимость ягод.

"А я тем временем не могу позволить себе обычные фрукты", "У меня на счету нет и $200! Должно быть, приятно потратить столько денег только на чернику", Сэр, мы не настолько богаты, чтобы понять это", — отметили подписчики.

