Ещё один круг ада: Отар Кушанашвили готовится к новой схватке с раком

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Российский телеведущий Отар Кушанашвили сообщил о предстоящем этапе лечения онкологического заболевания.

Отар Кушанашвили
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Отар Кушанашвили

В эфире программы "Звёзды сошлись" 55-летний журналист рассказал, что в сентябре ему предстоит пройти новый курс терапии.

Кушанашвили, у которого летом прошлого года диагностировали рак сигмовидной кишки четвёртой стадии, назвал предстоящее лечение "ещё одним кругом ада". Телеведущий отметил непредсказуемый характер заболевания и сложность борьбы с ним.

Особую роль в процессе лечения играет поддержка семьи. Кушанашвили поблагодарил супругу Ольгу Фролову, которая находилась рядом с ним на протяжении всей болезни. По словам телеведущего, именно жена помогла ему не опустить руки в борьбе с тяжёлым заболеванием.

Уточнения

Ота́р Ша́лвович Кушанашви́ли (груз. ოთარ შალვას ძე კუშანაშვილი; род. 22 июня 1970, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — российский журналист, телеведущий и ютубер.
 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
