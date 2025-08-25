Ещё один круг ада: Отар Кушанашвили готовится к новой схватке с раком

Российский телеведущий Отар Кушанашвили сообщил о предстоящем этапе лечения онкологического заболевания.

В эфире программы "Звёзды сошлись" 55-летний журналист рассказал, что в сентябре ему предстоит пройти новый курс терапии.

Кушанашвили, у которого летом прошлого года диагностировали рак сигмовидной кишки четвёртой стадии, назвал предстоящее лечение "ещё одним кругом ада". Телеведущий отметил непредсказуемый характер заболевания и сложность борьбы с ним.

Особую роль в процессе лечения играет поддержка семьи. Кушанашвили поблагодарил супругу Ольгу Фролову, которая находилась рядом с ним на протяжении всей болезни. По словам телеведущего, именно жена помогла ему не опустить руки в борьбе с тяжёлым заболеванием.

