Плачу приличные налоги: Шаляпин разразился гневной отповедью на обвинения в тунеядстве

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин выступил с опровержением обвинений в пропаганде роскошного образа жизни без приложения усилий.

Прохор Шаляпин
Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Прохор Шаляпин

Поводом для заявления стала критика со стороны главы движения "Иван Чай" Элины Жгутовой, утверждавшей, что артист пропагандирует пассивный подход к жизни.

В комментарии для 360.ru Шаляпин подчеркнул свой статус добросовестного налогоплательщика и необходимость привлечения к ответственности за клевету.

Артист отметил, что его профессиональная деятельность полностью соответствует законодательству, а основная задача заключается в развлечении публики, а не в нравоучениях.

Шаляпин акцентировал внимание на своём происхождении из бедной семьи и успешном пути от провинциального артиста до владельца недвижимости в Москве. По его словам, личный пример должен демонстрировать молодёжи возможность достижения успеха через труд и целеустремлённость.

Певец также не исключил возможность обращения в судебные инстанции для защиты своей деловой репутации.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
