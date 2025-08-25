Плачу приличные налоги: Шаляпин разразился гневной отповедью на обвинения в тунеядстве

Певец Прохор Шаляпин выступил с опровержением обвинений в пропаганде роскошного образа жизни без приложения усилий.

Поводом для заявления стала критика со стороны главы движения "Иван Чай" Элины Жгутовой, утверждавшей, что артист пропагандирует пассивный подход к жизни.

В комментарии для 360.ru Шаляпин подчеркнул свой статус добросовестного налогоплательщика и необходимость привлечения к ответственности за клевету.

Артист отметил, что его профессиональная деятельность полностью соответствует законодательству, а основная задача заключается в развлечении публики, а не в нравоучениях.

Шаляпин акцентировал внимание на своём происхождении из бедной семьи и успешном пути от провинциального артиста до владельца недвижимости в Москве. По его словам, личный пример должен демонстрировать молодёжи возможность достижения успеха через труд и целеустремлённость.

Певец также не исключил возможность обращения в судебные инстанции для защиты своей деловой репутации.

