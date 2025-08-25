Певец Прохор Шаляпин выступил с опровержением обвинений в пропаганде роскошного образа жизни без приложения усилий.
Поводом для заявления стала критика со стороны главы движения "Иван Чай" Элины Жгутовой, утверждавшей, что артист пропагандирует пассивный подход к жизни.
В комментарии для 360.ru Шаляпин подчеркнул свой статус добросовестного налогоплательщика и необходимость привлечения к ответственности за клевету.
Артист отметил, что его профессиональная деятельность полностью соответствует законодательству, а основная задача заключается в развлечении публики, а не в нравоучениях.
Шаляпин акцентировал внимание на своём происхождении из бедной семьи и успешном пути от провинциального артиста до владельца недвижимости в Москве. По его словам, личный пример должен демонстрировать молодёжи возможность достижения успеха через труд и целеустремлённость.
Певец также не исключил возможность обращения в судебные инстанции для защиты своей деловой репутации.
Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.
Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.