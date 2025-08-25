Первый кадр за год: Елена Темникова заинтриговала фанатов своим возвращением

Певица Елена Темникова прервала годичное молчание в социальных сетях, опубликовав первое за долгое время изображение в Instagram*.

Елена Темникова

На фотографии артистка изображена на морском побережье в обтягивающем комбинезоне с дизайнерскими солнцезащитными очками.

Публикация вызвала активную реакцию подписчиков: за первые часы было оставлено несколько тысяч комментариев с восторженными откликами. Поклонники отметили безупречный внешний вид 37-летней исполнительницы и её идеальную физическую форму.

Экс-солистка популярной группы Serebro традиционно избегает обсуждения личной жизни в публичном пространстве. Несмотря на периодически появляющиеся в медиапространстве слухи о возможных изменениях в семейном статусе с бизнесменом Дмитрием Сергеевым, артистка сохраняет дискретность в отношении деталей частной жизни.

Известно, что Темникова воспитывает дочь Александру, проявляющую активный интерес к природе и защите окружающей среды.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Еле́на Влади́мировна Те́мникова (род. 18 апреля 1985, Курган) — российская певица и автор песен. Бывшая участница группы Serebro.

