Первый кадр за год: Елена Темникова заинтриговала фанатов своим возвращением

Певица Елена Темникова прервала годичное молчание в социальных сетях, опубликовав первое за долгое время изображение в Instagram*.
На фотографии артистка изображена на морском побережье в обтягивающем комбинезоне с дизайнерскими солнцезащитными очками.
Публикация вызвала активную реакцию подписчиков: за первые часы было оставлено несколько тысяч комментариев с восторженными откликами. Поклонники отметили безупречный внешний вид 37-летней исполнительницы и её идеальную физическую форму.
Экс-солистка популярной группы Serebro традиционно избегает обсуждения личной жизни в публичном пространстве. Несмотря на периодически появляющиеся в медиапространстве слухи о возможных изменениях в семейном статусе с бизнесменом Дмитрием Сергеевым, артистка сохраняет дискретность в отношении деталей частной жизни.
Известно, что Темникова воспитывает дочь Александру, проявляющую активный интерес к природе и защите окружающей среды.
* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ
Еле́на Влади́мировна Те́мникова (род. 18 апреля 1985, Курган) — российская певица и автор песен. Бывшая участница группы Serebro.
