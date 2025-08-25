Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зоопсихологи не рекомендуют дарить животных в качестве подарка на праздники
Выкопайте неморозоустойчивые сорта хризантем и храните в погребе зимой
Сентябрь подорожал: какие школьные товары в 2025 году бьют по кошельку родителей сильнее всего
Яна Рудковская назвала Диму Билана преемником Валерия Леонтьева
Магазины часто продают окрашенный мел под видом гималайской соли
Тело меняется после 50 лет: пилатес отлично помогает для уверенности и спокойствия
Фасоль в духовку, котлета на сковороду — и бургер получается лучше мясного
Забудьте про стресс: этот необычный перекус может улучшить сон и снять напряжение
Тайна эмблемы Subaru: почему японцы выбрали звёзды и где спрятана седьмая

Первый кадр за год: Елена Темникова заинтриговала фанатов своим возвращением

1:11
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Елена Темникова прервала годичное молчание в социальных сетях, опубликовав первое за долгое время изображение в Instagram*.

Елена Темникова
Фото: instagram by личный аккаунт Елены Темниковой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Елена Темникова

На фотографии артистка изображена на морском побережье в обтягивающем комбинезоне с дизайнерскими солнцезащитными очками.

Публикация вызвала активную реакцию подписчиков: за первые часы было оставлено несколько тысяч комментариев с восторженными откликами. Поклонники отметили безупречный внешний вид 37-летней исполнительницы и её идеальную физическую форму.

Экс-солистка популярной группы Serebro традиционно избегает обсуждения личной жизни в публичном пространстве. Несмотря на периодически появляющиеся в медиапространстве слухи о возможных изменениях в семейном статусе с бизнесменом Дмитрием Сергеевым, артистка сохраняет дискретность в отношении деталей частной жизни.

Известно, что Темникова воспитывает дочь Александру, проявляющую активный интерес к природе и защите окружающей среды.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Уточнения

Еле́на Влади́мировна Те́мникова (род. 18 апреля 1985, Курган) — российская певица и автор песен. Бывшая участница группы Serebro.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Немецкая овчарка, акита-ину и колли признаны символами собачьей преданности
Домашние животные
Немецкая овчарка, акита-ину и колли признаны символами собачьей преданности Аудио 
Протокол и запись разговора защищают водителя при проверке сотрудника ГАИ
Авто
Протокол и запись разговора защищают водителя при проверке сотрудника ГАИ Аудио 
Учёные МГУ: восстановление лесов повышает кислотность почвы в России
Наука и техника
Учёные МГУ: восстановление лесов повышает кислотность почвы в России Аудио 
Популярное
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду

Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.

Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX
Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Убежать невозможно: почему встреча с волком заканчивается погоней
Рост цен, налогов, протесты: британцы недовольны расходами правительства на Украину Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Последние материалы
Забудьте про стресс: этот необычный перекус может улучшить сон и снять напряжение
ДНК-тест выявляет, у каких детей повышен риск ожирения во взрослом возрасте
Трамп поддерживает Кигана Брэдли, капитана Кубка Райдера, который должен принять важное решение
Торговлю личными данными россиян пресекли: кто пользовался нелегальным сервисом
Когда кажется, что это сон: три места, где природа и люди создали невозможное
Слабые пряди или стальной каркас? Уход, который решает исход битвы
Венгрия и Латвия вошли в тройку стран с самыми опасными шоссе
Единственный в мире корги-полицейский завершил службу по поиску наркотиков
Исповедь Айзы в интервью Собчак: я весила 30 кг и кричала, что умираю
Зелёный чай, смузи и кокосовая вода названы источниками красоты и энергии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.