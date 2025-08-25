Исповедь Айзы в интервью Собчак: я весила 30 кг и кричала, что умираю

Известный блогер Айза сделала откровенное признание в интервью Ксении Собчак, рассказав о многолетней борьбе с тяжёлыми паническими атаками.
По словам 40-летней звезды соцсетей, первые симптомы появились еще в 2008 году, а к 2010 году состояние достигло критической точки.
Айза описала период, когда её вес составлял всего 30 килограммов, а постоянное чувство страха и уверенность в скорой смерти заставляли её бегать по квартире с криками.
Сильное сердцебиение и тошнота стали постоянными спутниками, а любая информация вызывала новый приступ страха. Диагноз "паническая атака" ей поставил только приехавший психиатр.
После назначения антидепрессантов и нейролептиков начался медленный процесс восстановления. Вес увеличился до 57 килограммов, хотя самостоятельная попытка отказаться от препаратов привела к ухудшению состояния.
Переломным моментом стала работа с психотерапевтом, которой Айза занимается уже второй год. Сейчас блогер отмечает, что панические атаки полностью прекратились, а её жизнь наполнилась продуктивностью и счастьем.
Несмотря на прогресс, она признаётся, что остаётся тревожным человеком и избегает трагических новостей.
Айза-Лилуна Хамзатовна Ай (при рождении Айза Хамзатовна Вагапова, впоследствии Долматова и Анохина; род. 10 декабря 1984, Грозный) — российская телеведущая, рэп-исполнительница, предпринимательница, бывшая жена рэпера Гуфа.
Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.
