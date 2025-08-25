Переломы вместо отдыха: Екатерина Семёнова попала в ДТП после гастролей

Актриса Екатерина Семёнова стала участницей серьёзного дорожно-транспортного происшествия во время возвращения с гастролей.

Инцидент произошёл на трассе из Казахстана в Самару, когда водитель артистки уснул за рулём и спровоцировал лобовое столкновение с другим автомобилем.

По словам Семёновой в шоу "Звёзды сошлись", в момент аварии она и её коллеги находились на заднем сидении и пытались отдыхать.

Актриса использовала специальный гамак для ног, который был порван при ударе. Именно это, как предполагает Семёнова, стало причиной переломов. После двух последовательных ударов от машины практически ничего не осталось.

Первоначально артистка не осознала серьёзность травм и отказалась от госпитализации. Только по возвращении в Москву, по настоянию родственников, она обратилась в травмпункт, где ей диагностировали переломы и наложили гипс.

