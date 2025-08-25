Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Екатерина Семёнова стала участницей серьёзного дорожно-транспортного происшествия во время возвращения с гастролей.

Екатерина Семёнова
Фото: instagram by личный аккаунт Екатерины Семёновой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Екатерина Семёнова

Инцидент произошёл на трассе из Казахстана в Самару, когда водитель артистки уснул за рулём и спровоцировал лобовое столкновение с другим автомобилем.

По словам Семёновой в шоу "Звёзды сошлись", в момент аварии она и её коллеги находились на заднем сидении и пытались отдыхать.

Актриса использовала специальный гамак для ног, который был порван при ударе. Именно это, как предполагает Семёнова, стало причиной переломов. После двух последовательных ударов от машины практически ничего не осталось.

Первоначально артистка не осознала серьёзность травм и отказалась от госпитализации. Только по возвращении в Москву, по настоянию родственников, она обратилась в травмпункт, где ей диагностировали переломы и наложили гипс. 

Уточнения

Екатери́на Тенги́зовна Семёнова (род. 18 апреля 1971, пгт. Монино, Щёлковский район, Московская область, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса театра и кино.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Переломы вместо отдыха: Екатерина Семёнова попала в ДТП после гастролей
