Продюсер Иосиф Пригожин раскрыл финансовые особенности организации международного фестиваля "Новая волна".

Фото: flickr.com by SDF's photo team, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
По его словам, затраты на мероприятие достигают 10 миллионов долларов, учитывая логистику, размещение артистов и техническое оснащение.

Основное финансирование осуществляется за счёт спонсорской поддержки и продажи прав на телетрансляцию.

Пригожин отметил в разговоре с "БИЗНЕС Online", что многие известные артисты выступают на фестивале бесплатно — "по дружбе и за эфирное время". Это стало традицией для подобных масштабных проектов.

Впервые проведённый в Казани фестиваль собрал рекордное количество заявок — 6000 начинающих исполнителей. До финала дошли только 13 участников из шести стран.

В программе мероприятия запланирован гала-концерт ретро-хитов с участием звёзд российской эстрады и торжественное закрытие.

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен.

«Но́вая волна́» (англ  New Wave) — конкурс молодых исполнителей популярной музыки (эстрадной музыки), изначально проводившийся ежегодно в Юрмале в концертном зале «Дзинтари» с 2002 по 2014 год, затем в Сочи с 2015 по 2019 год, в Сириусе с 2021 по 2024 год и в Казани с 2025 года.
 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
