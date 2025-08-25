Полина Диброва раскрыла правду о своей связи с женой миллионера — вот что произошло на самом деле

Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина Диброва объяснила, что связывало её с Еленой Товстик.

Полина Диброва пожаловалась на то, что интернет-публика задаёт ей чересчур много вопросов. Она решила объяснить любопытствующим, как ситуация складывалась на самом деле.

Она отказалась называть Елену Товстик своей подругой, отметив, что уже 9 лет почти не общается с женой миллионера Романа Товстика.

Полина признала, что с Товстиками они дружили семьями.

"Мы познакомились в 2012 году. Сдружились на теме детей. Но с 2017 года общалась я только с крестником, которому сейчас 12 лет", — объяснила жена Дмитрия Диброва в соцсетях.

