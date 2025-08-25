Полина Диброва раскрыла правду о своей связи с женой миллионера — вот что произошло на самом деле

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:57
Шоу-бизнес

Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина Диброва объяснила, что связывало её с Еленой Товстик.

Блогер Полина Диброва
Фото: Телеграм-канал Полины Дибровой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Полина Диброва

Полина Диброва пожаловалась на то, что интернет-публика задаёт ей чересчур много вопросов. Она решила объяснить любопытствующим, как ситуация складывалась на самом деле.

Она отказалась называть Елену Товстик своей подругой, отметив, что уже 9 лет почти не общается с женой миллионера Романа Товстика.

Полина признала, что с Товстиками они дружили семьями.

"Мы познакомились в 2012 году. Сдружились на теме детей. Но с 2017 года общалась я только с крестником, которому сейчас 12 лет", — объяснила жена Дмитрия Диброва в соцсетях.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала ситуацию с разводом Романа Товстика. Она назвала ситуацию зашкваром.

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
