Тайны материнства: как Валентина Иванова справляется без Тимати с новорождённой дочерью

Избранница известного рэпера Тимати Валентина Иванова постепенно адаптируется к новой роли после рождения дочери.

Фото: Telegram by Telegram-канал Валентины Ивановой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Валентина Иванова

Девушка родила малышку Эмму второго августа, и теперь осваивает материнские обязанности без поддержки отца ребёнка, который продолжает находиться за границей.

Несмотря на отсутствие Тимати, Валентина уверенно справляется с заботой о новорождённой. В своих социальных сетях молодая мама поделилась видео приготовления блинчиков, демонстрируя умение совмещать кулинарию с присмотром за спящей дочерью и питомцем семьи.

Иванова подробно рассказала о секретах своего фирменного теста, отметив важность консистенции и добавления растопленного масла.

Напомним, что поведение Тимати, отправившегося в турне после рождения ребёнка, вызвало волну критики в адрес артиста.

Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов; тат. Тимур Илдар улы Юнысов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.



