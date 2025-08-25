Мечтает о бане: Настя Ивлеева призналась, что живёт в бывшем курятнике

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Настя Ивлеева рассказала, что мечтает переехать жить в баню, тогда как сейчас живёт в бывшем курятнике.

Фото: Инстаграм Насти Ивлеевой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блогер Настя Ивлеева

Настя Ивлеева опубликовала в социальных сетях видео из своей новой бани.

"Хочу жить в ней, потому что она прекрасна. Наш дом тоже прекрасен, но это бывший курятник, чтобы вы понимали. Не задавайте вопросов", — сказала звезда Интернета, которая переехала в сельскую местность после скандала с голой вечеринкой.

Ивлеева рассказывала, что с ней перестали общаться бывшие друзья из Москвы. Блогера это обстоятельство не расстраивает, так как она уверена, что так всё и должно быть.

Ранее Ивлееву раскритиковали за то, что она носит дорогие платья, занимаясь своими фермерскими делами. Публика считает, что Настя на самом деле не утруждает себя сельскими заботами, а все её труды — это часть шоу.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.

