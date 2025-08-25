Танцы и объятия: Лера Кудрявцева не устояла перед обаянием SHAMAN'а и дала ему совет

Когда SHAMAN приехал в Казань на фестиваль "Новая волна", Лера Кудрявцева увидела момент его репетиции. Исполнитель пел песню Жени Белоусова "Девчонка-девчоночка", и Кудрявцева с эмоциями отреагировала на его исполнение.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov / Алексей Юшенков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лера Кудрявцева

Лера начала пританцовывать и выразила SHAMAN'у свой восторг. В порыве чувств она обняла его, а также дала совет петь как можно чаще такие же лёгкие песни, которые, по её мнению, очень ему подходят.

SHAMAN ответил, что так и поступает. Долго разговаривать с Кудрявцевой ему не удалось, поскольку она быстро переключилась на беседу с участниками группы "Иванушки International". Об этом сообщает URA.RU.

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен.

