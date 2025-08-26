Кормушка захлопнулась, Павлик: жена Деревянко встревожилась из-за запрета рекламы в Instagram*

Супруга актёра Павла Деревянко обеспокоилась о будущем в связи с запретом рекламы в Instagram*.
Павел Деревянко опубликовал кадры в социальных сетях, на которых он высказывается о грядущих штрафах, которые ждут интернет-пользователей за то, что они публикуют рекламу в запрещённой американской соцсети.
Звезда сериала "Домашний арест" отметил, что размер штрафа может достигать 500 тысяч рублей. Наказать могут и за старые посты.
Эта новость очень обеспокоила жену артиста Зою Фуць. Она увидела в этом угрозу их семейного материального благополучия.
"Кормушка захлопнулась, как мы будем жить, Павлик?" — задалась вопросом Зоя.
Ранее Айза Долматова пожаловалась на то, что из-за запрета рекламы в Instagram* она прекращает свою блогерскую деятельность. Она отметила, что теперь ей будет гораздо сложнее жить из-за отсутствия заработка.
* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ.
Лиоплевродон — загадочный морской хищник времен юрского периода. Его невероятные размеры, сила укуса и обоняние под водой вызывают интерес и страх.