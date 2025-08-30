Мороз по коже: новый бьюти-тренд с улитками шокировал Марию Погребняк

Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк рассказала о новом тренде, который набирает популярность в бьюти-индустрии.

Фото: Own work by Charles J. Sharp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Улитка

Погребняк опубликовала фото, на котором по лицу женщин ползают крупные улитки. Считается, что процедура помогает вернуть коже молодость и красоту.

"Улитки вышли на тропу красоты. Тренд, от которого мороз по коже чтобы сиять, нужна улиточная слизь", — написала Мария в своём Telegram-канале.

Звезда Сети отметила, что косметологи уверяют: слизь улиток помогает заживлять раны и увлажняет кожу.

Она пошутила, что скоро в салонах красоты забудут о кремах и будут предлагать клиентам улиток разной величины.

Мария предупредила, что для этих целей не стоит использовать простых дачных улиток.

Уточнения

Ули́тки — общеупотребительное название брюхоногих моллюсков (лат. Gastropoda), обладающих наружной раковиной. Брюхоногих моллюсков с рудиментарной раковиной или полностью утративших её называют слизнями.

