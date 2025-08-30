Мороз по коже: новый бьюти-тренд с улитками шокировал Марию Погребняк

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:01
Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк рассказала о новом тренде, который набирает популярность в бьюти-индустрии.

Улитка
Фото: Own work by Charles J. Sharp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Улитка

Погребняк опубликовала фото, на котором по лицу женщин ползают крупные улитки. Считается, что процедура помогает вернуть коже молодость и красоту.

"Улитки вышли на тропу красоты. Тренд, от которого мороз по коже чтобы сиять, нужна улиточная слизь", — написала Мария в своём Telegram-канале.

Звезда Сети отметила, что косметологи уверяют: слизь улиток помогает заживлять раны и увлажняет кожу.

Она пошутила, что скоро в салонах красоты забудут о кремах и будут предлагать клиентам улиток разной величины.

Мария предупредила, что для этих целей не стоит использовать простых дачных улиток.

Ранее Ксения Собчак с ужасом узнала, что в парфюмерии используется рвота кашалота, которая очень ценится в производстве различных ароматов.   

Уточнения

Ули́тки — общеупотребительное название брюхоногих моллюсков (лат. Gastropoda), обладающих наружной раковиной. Брюхоногих моллюсков с рудиментарной раковиной или полностью утративших её называют слизнями. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
