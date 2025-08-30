Мороз по коже: новый бьюти-тренд с улитками шокировал Марию Погребняк

Блогер Мария Погребняк рассказала о новом тренде, который набирает популярность в бьюти-индустрии.
Погребняк опубликовала фото, на котором по лицу женщин ползают крупные улитки. Считается, что процедура помогает вернуть коже молодость и красоту.
"Улитки вышли на тропу красоты. Тренд, от которого мороз по коже чтобы сиять, нужна улиточная слизь", — написала Мария в своём Telegram-канале.
Звезда Сети отметила, что косметологи уверяют: слизь улиток помогает заживлять раны и увлажняет кожу.
Она пошутила, что скоро в салонах красоты забудут о кремах и будут предлагать клиентам улиток разной величины.
Мария предупредила, что для этих целей не стоит использовать простых дачных улиток.
Ули́тки — общеупотребительное название брюхоногих моллюсков (лат. Gastropoda), обладающих наружной раковиной. Брюхоногих моллюсков с рудиментарной раковиной или полностью утративших её называют слизнями.
