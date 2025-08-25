Близкий родственник Сергея Зверева погиб на СВО – его трагическая история потрясла всех

Стилист Сергей Зверев поделился горем, которое произошло в его семье. Трагические вести пришли из зоны проведения СВО.

Фото: ВК-аккаунт Сергея Зверева by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стилист Сергей Зверев

Сергей Зверев рассказал, что, у него погиб племянник, который сражался в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее Иосиф Пригожин обратился к трёхлетнему внуку, который остался без отца. Зять продюсера погиб на СВО.

"Пришла похоронка. Страшное горе!" — сообщил стилист в беседе с "Московским комсомольцем".

Как пишет "Царьград", шоумен рассказал, что его 29-летнего родственника по имени Игорь мобилизовали в числе первых. Молодой человек имел навыки обращения с огнестрельным оружием в связи с тем, что был хорошим охотником.

Молодой человек не стал уклоняться от службы, поэтому после получения повестки прибыл в военкомат. Игорь, по словам Зверева, ушёл на задание и не вернулся. Вместе с ним пропал и его сослуживец.