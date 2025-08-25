Близкий родственник Сергея Зверева погиб на СВО – его трагическая история потрясла всех

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:04
Шоу-бизнес

Стилист Сергей Зверев поделился горем, которое произошло в его семье. Трагические вести пришли из зоны проведения СВО.

Стилист Сергей Зверев
Фото: ВК-аккаунт Сергея Зверева by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стилист Сергей Зверев

Сергей Зверев рассказал, что, у него погиб племянник, который сражался в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее Иосиф Пригожин обратился к трёхлетнему внуку, который остался без отца. Зять продюсера погиб на СВО.

"Пришла похоронка. Страшное горе!" — сообщил стилист в беседе с "Московским комсомольцем".

Как пишет "Царьград", шоумен рассказал, что его 29-летнего родственника по имени Игорь мобилизовали в числе первых. Молодой человек имел навыки обращения с огнестрельным оружием в связи с тем, что был хорошим охотником.

Молодой человек не стал уклоняться от службы, поэтому после получения повестки прибыл в военкомат. Игорь, по словам Зверева, ушёл на задание и не вернулся. Вместе с ним пропал и его сослуживец.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду

Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.

Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX
Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Убежать невозможно: почему встреча с волком заканчивается погоней
Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин Мерц и фон дер Ляйен ведут Европу в никуда. Цена политической слепоты — банкротство Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
