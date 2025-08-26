Удар по репутации: Ида Галич высмеяла мошенников, перепутавших её с Блиновской

Блогер Ида Галич предоставила доказательство того, что страничку в Instagram* у неё украли те же аферисты, которые завладели аккаунтом Елены Блиновской.

Ида Галич, которая так и не смогла вернуть свои социальные сети после атаки кибермошенников, увидела ошибку в публикации аферистов, которые от её имени ведут её страничку.

Она увидела, что на её аккаунте в разделе сторис появился пост с фотографией Елены Блиновской.

"Неуважаемые мошенники, а ниче тот факт что… Ну хоть следите там кому вы что выставляете. Спасибо", — написала Ида в соцсетях.

Звезда Интернета непомерно удивлена тем, что люди верят даже таким нерадивым аферистам.

"Ну если и после этого кто-то переведёт деньги, то я вообще перестану верить в человечество", — высказалась Ида.

Она призвала интернет-пользователей прекратить отправлять аферистам свои кровно заработанные деньги. Особенно Иде обидно за то, что мошенники марают своими незаконными действиями её честное имя.

