Официально вышла замуж? Агата Муцениеце сменила фамилию на Дранга

0:58
Шоу-бизнес

Актриса Агата Муцениеце распрощалась с ненавистной фамилией Павла Прилучного и взяла фамилию нового возлюбленного, музыканта Петра Дранги.

Актриса Агата Муцениеце и музыкант Пётр Дранга
Фото: ВК-аккаунт Агаты Муцениеце by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Агата Муцениеце и музыкант Пётр Дранга

Актриса Агата Муцениеце неожиданно поменяла свою фамилию в социальных сетях. Теперь она назвалась Агатой Дрангой. Звезда кино не стала объяснять, связана ли её новая фамилия с официальным замужеством.

Личная жизнь у Агаты Муцениеце развивается стремительно. Парочка провела гендер-пати и выяснила, что скоро на свет у них с Петром Дрангой появится девочка.

Судебное противостояние с Павлом Прилучным почти закончено. Суд постановил, что сын Тимофей будет жить с матерью, хотя мальчику не возбраняется гостить у отца неограниченное время. Звезда сериала "Мажор" не намерен сдаваться. Не исключено, что последуют новые судебные тяжбы.

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
