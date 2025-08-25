Самый любимый: Алёна Водонаева показала подросшего сына-красавца Богдана

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева показала, каким красавцем стал её 15-летний сын Богдан.

Алёна Водонаева опубликовала в социальных сетях фото, на котором запечатлён её сын-подросток Богдан. Парню исполнилось 15 лет.

"23 августа — мой самый любимый день в году. День рождения моего любимого сына. Сегодня Богдану 15 лет", — написала под фотографией Алёна.

Водонаева иногда выводит наследника в свет, появляясь с ним на публичных мероприятиях. Молодой человек уже обогнал маму по росту.

Ранее Алёна Водонаева публично обратилась к наследнику с наставлением. Она объяснила Богдану, как должен вести себя сын, который по-настоящему любит и уважает родителей.

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.

