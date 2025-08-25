Со взятым из приюта котëнком Виктории Бони произошёл несчастный случай в Монако

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:50
Шоу-бизнес

Виктория Боня рассказала, какая беда приключилась с её котёнком по имени Мусик, которого она недавно взяла в приюте в России.

Кошка
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка

Виктория Боня с дочкой Анджелиной потеряли котёнка Мусика. Выяснилось, что домашний любимец свалился с балкона дома и сильно повредился при падении.

Малыша нашли на улице в крови. У котёнка сломана челюсть.

Мусика экстренно отправили в госпиталь, где ему оказывают профессиональную помощь.

"Жить будет. Это главное", — высказалась звезда.

Боня активно делится контентом, рассказывая о жизни Мусика в Монако. Там котёнку пришлось находить общий язык с кошкой-долгожительницей по кличке Мурка. 

Ранее сообщалось, что Виктория Боня приютила котёнка из Королёва.

Уточнения

Мона́ко (фр. Monaco, МФА: [mɔnako]), официальное название — Кня́жество Мона́ко (фр. Principauté de Monaco) — карликовое государство, ассоциированное с Францией, расположенное на юге Европы на берегу Лигурийского моря; на суше граничит с Францией.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
