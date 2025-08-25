Со взятым из приюта котëнком Виктории Бони произошёл несчастный случай в Монако

Виктория Боня рассказала, какая беда приключилась с её котёнком по имени Мусик, которого она недавно взяла в приюте в России.
Виктория Боня с дочкой Анджелиной потеряли котёнка Мусика. Выяснилось, что домашний любимец свалился с балкона дома и сильно повредился при падении.
Малыша нашли на улице в крови. У котёнка сломана челюсть.
Мусика экстренно отправили в госпиталь, где ему оказывают профессиональную помощь.
"Жить будет. Это главное", — высказалась звезда.
Боня активно делится контентом, рассказывая о жизни Мусика в Монако. Там котёнку пришлось находить общий язык с кошкой-долгожительницей по кличке Мурка.
Ранее сообщалось, что Виктория Боня приютила котёнка из Королёва.
