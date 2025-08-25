Божена Рынска сообщила о заражении COVID-19, обвинив в этом Валерия Меладзе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:00
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Известная журналистка Божена Рынска сообщила о заражении коронавирусом, возложив ответственность на певца Валерия Меладзе.

Валерий Меладзе
Фото: commons.wikimedia.org by Ivanaivanova, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Валерий Меладзе

В своём Telegram-канале она опубликовала положительный тест на COVID-19 и рассказала о потере обоняния и других симптомах заболевания.

По словам Рынской, концерты Меладзе в Юрмале стали своеобразным "ритуалом вызова вируса". Она напомнила, что год назад после выступления артиста многие зрители заболели ковидом.

В этом году журналистка сама стала жертвой этой тенденции, заразившись за два дня до концерта.

Рынска подробно описала тяжёлое течение болезни, из-за которого ей пришлось продать заранее приобретённый билет на выступление певца.

Она отметила, что в день концерта с аналогичными симптомами слегли ещё двое её знакомых, что подтверждает серьёзность ситуации с распространением вируса после массовых мероприятий.

Уточнения

Вале́рий Шота́евич Мела́дзе (груз. ვალერი შოთას ძე მელაძე, настоящее имя — Валериа́н; род. 23 июня 1965[…], Батуми, Аджарская АССР, Грузинская ССР, СССР) — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).
 

Боже́на Ры́нска (полное имя — Боже́на Льво́вна Малаше́нко, до замужества — Боже́на Льво́вна Ры́нская, имя при рождении — Евге́ния Льво́вна Рынская, род. 20 января 1975, Ленинград) — российская журналистка, светская обозревательница, колумнистка газеты «Известия» (2005—2009), журнала «GQ» (2009), портала «Газета.Ru» (2009—2013). 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
