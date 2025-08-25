Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Не удержавших Филиппа Киркорова на Новой волне в Казани танцоров уволили

Звезда Гарри Поттера заявила о готовности к эвтаназии

Мириам Марголис рассказала о сожалении из-за пренебрежения здоровьем в молодости
Шоу-бизнес » Зарубежный

84-летняя британская актриса Мириам Марголис, прославившаяся ролью профессора Стебель в саге о "Гарри Поттере", сделала откровенное заявление о своём здоровье.

Мириам Марголис
Фото: commons.wikimedia.org by CelebHeights.com, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мириам Марголис

В интервью Daily Mail она призналась, что чувствует себя "глупой" за безответственное отношение к телу в молодости.

Актриса сожалеет, что никогда не занималась спортом и не уделяла внимание физической форме. Сейчас ей приходится пользоваться ходунками для передвижения.

Марголис уверенно отвергла возможность использования популярного препарата "Оземпик" для контроля веса, назвав его лекарством для диабетиков.

Отдельно актриса высказалась на тему эвтаназии. Она поддержала идею добровольного ухода из жизни в случае потери независимости или тяжёлой болезни. Марголис подчеркнула, что не хочет становиться обузой и терпеть унижение от немощности.

Ранее актриса уже рассказывала о борьбе с остеопорозом и страхе перед падениями.

Уточнения

«Га́рри По́ттер» (англ  «Harry Potter») — серия романов, написанная британской писательницей Дж. К. Роулинг.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
