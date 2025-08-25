Тайный знак: почему Кейт Миддлтон кардинально сменила цвет волос

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кейт Миддлтон показала новый образ со светлыми волосами
0:56
Шоу-бизнес » Зарубежный

Кейт Миддлтон впервые продемонстрировала публике кардинальную смену имиджа, появившись со значительно посветлевшими волосами.

Кейт Миддлтон
Фото: commons.wikimedia.org by Lauren Hurley / No 10 Downing Street is licensed under OGL 3
Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская была запечатлена папарацци по дороге на воскресную службу в шотландскую церковь Crathie Kirk в компании всей семьи.

На снимках 43-летняя Кейт сидела рядом с мужем принцем Уильямом, а на заднем сидении находились их дети — принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

Британский психолог Кэролин Мейр предположила, что смена цвета волос может символизировать желание начать жизнь заново. Эксперт отметила, что волосы традиционно считаются символом здоровья и женственности, а их преобразование часто отражает внутренние изменения человека.

Появление королевской семьи на службе стало первым публичным выходом Кейт с новым образом.

Уточнения

Кэ́трин принцесса Уэльская (англ. Catherine, Princess of Wales; в девичестве Кэ́трин Эли́забет Миддлтон (англ. Catherine Elizabeth Middleton); род. 9 января 1982, Рединг) — супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
