Тайный знак: почему Кейт Миддлтон кардинально сменила цвет волос

Кейт Миддлтон показала новый образ со светлыми волосами

Кейт Миддлтон впервые продемонстрировала публике кардинальную смену имиджа, появившись со значительно посветлевшими волосами.

Принцесса Уэльская была запечатлена папарацци по дороге на воскресную службу в шотландскую церковь Crathie Kirk в компании всей семьи.

На снимках 43-летняя Кейт сидела рядом с мужем принцем Уильямом, а на заднем сидении находились их дети — принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

Британский психолог Кэролин Мейр предположила, что смена цвета волос может символизировать желание начать жизнь заново. Эксперт отметила, что волосы традиционно считаются символом здоровья и женственности, а их преобразование часто отражает внутренние изменения человека.

Появление королевской семьи на службе стало первым публичным выходом Кейт с новым образом.

