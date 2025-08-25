Тайный знак: почему Кейт Миддлтон кардинально сменила цвет волос

Кейт Миддлтон впервые продемонстрировала публике кардинальную смену имиджа, появившись со значительно посветлевшими волосами.
Принцесса Уэльская была запечатлена папарацци по дороге на воскресную службу в шотландскую церковь Crathie Kirk в компании всей семьи.
На снимках 43-летняя Кейт сидела рядом с мужем принцем Уильямом, а на заднем сидении находились их дети — принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.
Британский психолог Кэролин Мейр предположила, что смена цвета волос может символизировать желание начать жизнь заново. Эксперт отметила, что волосы традиционно считаются символом здоровья и женственности, а их преобразование часто отражает внутренние изменения человека.
Появление королевской семьи на службе стало первым публичным выходом Кейт с новым образом.
Кэ́трин принцесса Уэльская (англ. Catherine, Princess of Wales; в девичестве Кэ́трин Эли́забет Миддлтон (англ. Catherine Elizabeth Middleton); род. 9 января 1982, Рединг) — супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма.
