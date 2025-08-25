Танцоры уволены после падения Киркорова: неожиданные последствия инцидента с лестницей

Не удержавших Филиппа Киркорова на Новой волне в Казани танцоров уволили

Танцоры, которые не предотвратили падение Филиппа Киркорова на сцене, рассказали, что лишились работы.

Танцоры, которые провинились перед Филиппом Киркоровым на Новой волне, записали видео в социальных сетях.

"Как вы думаете, за что нас уволили?" — гласит подпись к кадрам.

Далее показан момент падения короля российской эстрады с лестницы во время зажигательного эстрадного номера.

Киркоров, однако, не винил ассистентов в ЧП на сцене. Он признал, что виной всему оказалась лестница на колёсиках, которая неожиданно поехала в сторону.

Интернет-пользователи посчитали ситуацию с увольнением несправедливой.

"Танцоры здесь вообще не при чём. Монтировать оборудование на сцене надо профессионально. Здесь не были зафиксированы колёса на лестнице", — пишут в Сети люди, несогласные с увольнением мужчин.

