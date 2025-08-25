Танцоры уволены после падения Киркорова: неожиданные последствия инцидента с лестницей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Не удержавших Филиппа Киркорова на Новой волне в Казани танцоров уволили
Шоу-бизнес

Танцоры, которые не предотвратили падение Филиппа Киркорова на сцене, рассказали, что лишились работы.

Певец Филипп Киркоров
Фото: ВК-аккаунт Филиппа Киркорова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Филипп Киркоров

Танцоры, которые провинились перед Филиппом Киркоровым на Новой волне, записали видео в социальных сетях.

"Как вы думаете, за что нас уволили?" — гласит подпись к кадрам.

Далее показан момент падения короля российской эстрады с лестницы во время зажигательного эстрадного номера.

Киркоров, однако, не винил ассистентов в ЧП на сцене. Он признал, что виной всему оказалась лестница на колёсиках, которая неожиданно поехала в сторону.

Интернет-пользователи посчитали ситуацию с увольнением несправедливой.

"Танцоры здесь вообще не при чём. Монтировать оборудование на сцене надо профессионально. Здесь не были зафиксированы колёса на лестнице", — пишут в Сети люди, несогласные с увольнением мужчин.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
