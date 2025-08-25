Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экс-сотрудники Twitter* ведут переговоры о многомиллионной компенсации после увольнений 2022 года
Нефролог Сагова назвала лимоны и клетчатку полезными при склонности к камням в почках
Лоза раскритиковал тексты песен артистов, выступающих на Новой волне в Казани
Дизайнеры назвали способы использовать старый чемодан для хранения и украшения
Китайские исследователи превратили уголь в пищевой белок
Эффективные методы борьбы с осами, птицами и муравьями на винограднике
Жакеты осени 2025: терракотовый и глубокий синий становятся главными цветами сезона
Кейт Миддлтон показала новый образ со светлыми волосами
Политолог объяснил цель внезапного визита главы Минфина ФРГ на Украину

Алексей Панин* признался, что панически боится лишиться российского паспорта

Алексей Панин* заявил, что самое дорогое, что у него есть — это паспорт РФ
1:09
Шоу-бизнес

Приговорённый к шести годам колонии Алексей Панин* объяснил, почему российский паспорт ему бесконечно дорог.

Актёр Алексей Панин
Фото: Инстаграм Алексея Панина by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актёр Алексей Панин

Алексей Панин* опубликовал в социальных сетях видео, на котором он поразмышлял о ценности для него паспорта РФ.

Актёр пришёл к выводу, что ему следует беречь как зеницу ока именно российский паспорт. Алексей отметил, что если он потеряет грин карту или вид на жительство Испании, то он без труда может восстановить данные документы, а вот при потере паспорта России его ждут крупные неприятности, так как восставить его не получится.

Панин понимает, что как только он прилетит в Россию, его незамедлительно отправят в места лишения свободы.

Актёр напел несколько советских военных песен, отметив, что они до сих пор живут в его голове. Он заявил, что не понимает, как призывы к миру обернулись для него тюремным сроком.

Ранее Алексей Панин* рассказал, что они с дочкой работают в США доставщиками еды.

* внесён в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Уточнения

Алексе́й Вячесла́вович Па́нин (род. 10 сентября 1977, Москва, СССР) — актёр театра, кино и телевидения. Лауреат Государственной премии Российской Федерации (2003).

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Анализ этой вещи из Антарктиды раскроет секреты океана
Наука и техника
Анализ этой вещи из Антарктиды раскроет секреты океана Аудио 
Учёные ТУСУР получили патент на первый российский генный принтер
Наука и техника
Учёные ТУСУР получили патент на первый российский генный принтер Аудио 
Учёные МГУ: восстановление лесов повышает кислотность почвы в России
Наука и техника
Учёные МГУ: восстановление лесов повышает кислотность почвы в России Аудио 
Популярное
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду

Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.

Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить
Убежать невозможно: почему встреча с волком заканчивается погоней
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Последние материалы
Эффективные методы борьбы с осами, птицами и муравьями на винограднике
Жакеты осени 2025: терракотовый и глубокий синий становятся главными цветами сезона
Кейт Миддлтон показала новый образ со светлыми волосами
Политолог объяснил цель внезапного визита главы Минфина ФРГ на Украину
Ученые восстановили звуки динозавров благодаря редкой находке окаменелой гортани
Врачи: ежедневные тренировки с отягощениями приводят к перетренированности
В Чехии критикуют увлечение британских туристов алкоголем и ночной жизнью
Россия резко сократила импорт китайских компьютеров
Арапайма достигает 4,5 метра и 300 кг, дышит воздухом и живёт в Амазонке
Повара делаю жареную картошку пикантной с помощью сушёной морской капусты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.