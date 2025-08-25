Алексей Панин* признался, что панически боится лишиться российского паспорта

Алексей Панин* заявил, что самое дорогое, что у него есть — это паспорт РФ

Приговорённый к шести годам колонии Алексей Панин* объяснил, почему российский паспорт ему бесконечно дорог.

Фото: Инстаграм Алексея Панина by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актёр Алексей Панин

Алексей Панин* опубликовал в социальных сетях видео, на котором он поразмышлял о ценности для него паспорта РФ.

Актёр пришёл к выводу, что ему следует беречь как зеницу ока именно российский паспорт. Алексей отметил, что если он потеряет грин карту или вид на жительство Испании, то он без труда может восстановить данные документы, а вот при потере паспорта России его ждут крупные неприятности, так как восставить его не получится.

Панин понимает, что как только он прилетит в Россию, его незамедлительно отправят в места лишения свободы.

Актёр напел несколько советских военных песен, отметив, что они до сих пор живут в его голове. Он заявил, что не понимает, как призывы к миру обернулись для него тюремным сроком.

Ранее Алексей Панин* рассказал, что они с дочкой работают в США доставщиками еды.

* внесён в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Уточнения

Алексе́й Вячесла́вович Па́нин (род. 10 сентября 1977, Москва, СССР) — актёр театра, кино и телевидения. Лауреат Государственной премии Российской Федерации (2003).

