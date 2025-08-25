Не потянем: Лепс раскрыл, почему всё ещё не женился на Авроре

До торжества века не хватает 300 миллионов: Григорий Лепс рассказал о будущей свадьбе

Григорий Лепс и его 19-летняя невеста Аврора Киба стали одной из самых обсуждаемых пар на фестивале "Новая волна".

Журналисты поинтересовались у влюбленных, когда же состоится их долгожданная свадьба. Пара открыто поделилась планами и даже обсудила варианты названия торжества.

Хотя Аврора уже называет Лепса мужем, официальной регистрации пока не было. Сам певец подтвердил, что свадьба обязательно состоится, предложив назвать её "свадьбой десятилетия".

Аврора предложила альтернативу — "свадьба века", на что Лепс с юмором ответил, что "не потянет" такое пышное торжество по финансовым соображениям: "До нее не хватает миллионов 300", пишет Starhit.ru.

Ранее невеста объяснила, почему бросила учебу в Лондоне. По словам Авроры, она вернулась на родину ради будущего супруга и создания семьи, подчеркнув серьёзность своих намерений.

Григо́рий Ви́кторович Лепс — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор; народный артист Российской Федерации (2022), заслуженный артист Республики Ингушетия (2004), народный артист Карачаево-Черкесской Республики (2015).

