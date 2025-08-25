Рестораны, забота и лишний вес: Валерия раскрыла неожиданные подробности романа с Пригожиным

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Валерия вспомнила, как набрала лишний вес из-за походов в рестораны с Пригожиным
1:04
Шоу-бизнес

Валерия поделилась воспоминаниями о начале романтических отношений с Иосифом Пригожиным. Артистка отметила, что продюсер произвел на неё впечатление своей искренностью, что, по её мнению, является редким качеством среди мужчин. Она подчеркнула, что Иосиф всегда остаётся верен себе и не скрывает своих чувств.

Валерия
Фото: commons.wikimedia.org by Gilzetbase, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Валерия

Тем не менее Валерия призналась, что иногда ей было сложно поверить в открытость Иосифа. Он действительно старался завоевать её сердце, проявляя заботу и внимание. В процессе ухаживаний, по словам певицы, она даже набрала несколько лишних килограммов, так как Иосиф часто приглашал её в рестораны и заботился о её питании.

"Он водил меня в рестораны, само собой, пытался меня откормить зачем-то. Отъелся сам при этом. Не знаю, почему мы с ним ходили по ресторанам… Может, я выглядела так, будто никогда в жизни не ела, не знаю", — рассказала певица в программе "Женский форум".

Уточнения

Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
