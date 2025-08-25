Тайный смысл флирта: что на самом деле связывает Сергея Лазарева с Лерой Кудрявцевой

Сергей Лазарев назвал Леру Кудрявцеву родным человеком

Сергей Лазарев откровенно рассказал о своих отношениях с Лерой Кудрявцевой после их недавней встречи на фестивале "Новая волна" в Казани. Он отметил, что телеведущая стала для него близким человеком, с которым комфортно и легко общаться, и теперь нет необходимости что-то скрывать.

Фото: commons.wikimedia.org by Albin Olsson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сергей Лазарев

Спустя более десяти лет после расставания Лера и Сергей продолжают вызывать слухи о возможном возобновлении романтических отношений. На фестивале они не стеснялись флиртовать и шутить друг с другом, что, по словам Лазарева, делается для развлечения публики. Он подчеркнул, что их связь основана на дружбе, а не на чём-то большем.

"Наши с Лерой перепалки — это уже легенды, как мы друг друга подкалываем и на "Песне года", и на "Новой волне". На самом деле это большой труд — держать внимание зрителей на протяжении нескольких часов… Нам за долгие годы удалось выработать свой стиль общения", — поделился Сергей Лазарев в беседе с "7Дней".

Он также отметил, что любые разногласия между ними быстро разрешаются благодаря взаимопониманию.

"Мы родные друг другу люди, и мы можем признать ошибки и извиниться в случае чего", — заявил певец.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий.

