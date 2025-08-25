Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься

Павлиашвили попросил пользователей Сети не смеяться над Киркоровым после падения

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Недавний инцидент с Филиппом Киркоровым на открытии конкурса молодых исполнителей в Казани, когда артист упал, вызвал бурную реакцию в интернете. Пока одни пользователи выражают сочувствие, другие не упускают возможности оставить едкие и злорадные комментарии.

Фото: commons.wikimedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сосо Павлиашвили

Такое поведение не осталось незамеченным. Сосо Павлиашвили, возмущённый волной негатива, обратился к своей аудитории с призывом к человечности.

"Ребята, не злорадствуйте, пожалуйста. Человеку было больно, человек упал. Что в этом весёлого? Это не всех, конечно, касается, но я вас очень прошу: относитесь друг к другу по-человечески. Никто ни от чего не застрахован", — заявил певец.

Также он напомнил, что Киркоров живёт ради того, чтобы радовать зрителей, пусть даже не все из них являются его поклонниками.

"Филипп — тот человек, который отдаёт всю свою жизнь своему зрителю. Являетесь вы его фанатом или нет, но это факт. Не злорадствуйте! Даже если просто человек упадёт на улице, подойдите к нему, помогите и помолитесь", — сказал Павлиашвили.

Уточнения

Ио́сиф Рами́нович (Сосо) Павлиашви́ли (груз. იოსებ (სოსო) რამინის ძე პავლიაშვილი; род. 29 июня 1964, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР) — советский, грузинский и российский эстрадный певец, композитор.

