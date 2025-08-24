Успенская за рулём: 71-летняя певица освоила новый вид транспорта — это удивит кого угодно

Любовь Успенская получила права на управление автобусом

Шоу-бизнес

71-летняя певица Любовь Успенская поделилась радостной новостью о том, что теперь она может управлять автобусом. На своей странице в соцсетях артистка рассказала, что, обладая водительскими правами на легковые автомобили, решила расширить свои навыки и получила права категории D. Недавно она прокатилась на микроавтобусе "Мерседес" по своему посёлку, где живёт.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Любовь Успенская

"Теперь я обладательница прав на вождение автомобиля категории D, поздравьте меня, автолюбители и автомобилисты. Эта категория как раз позволяет мне водить мой прекрасный огромный автомобиль. Кажется, скоро буду ездить в любые места, куда мне захочется", — написала исполнительница.

Для певицы вождение стало настоящей страстью, сравнимой с её любовью к сцене. Она отметила, что, нажимая на газ, испытывает настоящее удовольствие. Успенская уверена, что старость не застанет её дома, ведь она всегда будет в движении.

Пользователи Сети по-разному отреагировали на эту новость. В комментариях к этому посту можно было встретить как поддержку, так и предостережения о рисках вождения в таком возрасте.

Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская и российская исполнительница городских романсов и русского шансона.

