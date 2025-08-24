Решетова против стандартов: почему модель никогда не работала на дядю после 15 лет

Анастасия Решетова заявила, что работала по найму только в подростковом возрасте

Анастасия Решетова поделилась с аудиторией своего блога подробностями о своей трудовой деятельности. На вопрос подписчиков о том, работала ли она когда-либо по найму, модель ответила, что такой опыт был лишь в юности.

По словам Анастасии, в подростковом возрасте, примерно в 14-15 лет, родители настояли на том, чтобы она получила практический опыт работы.

"Я помню это сладкое ощущение первого гонорара. Когда мне передали мою зарплату в конверте, я поняла, насколько это большой кайф, когда ты не должен просить деньги у родителей на какие-то свои мелочи. Это действительно придаёт уверенности в себе. По тем моим меркам за несколько недель работы я получала большие деньги — 10 тысяч рублей. Для ребёнка это было очень круто", — вспоминала Анастасия.

Однако, как призналась знаменитость, ей всегда было ближе самостоятельное развитие и управление собственными проектами. Она подчеркнула, что ей нравится быть в роли руководителя и работать в команде единомышленников, где все объединены общей целью. Такая атмосфера, по её словам, придаёт ей мотивации и энергии.

