Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Financial Times: Coca-Cola рассматривает продажу сети кофеен Costa Coffee
Ветеринары: неправильное питание и дефицит витаминов приводят к потере усов
Рецепты кабачков на мангале и гриле с пряными травами и соусами
Если хотите комнатное растение, которое не требует ухода, выбирайте тёщин язык
Эксперты авиационной отрасли: изменения климата усиливают турбулентность
New York Times: медведь-сладкоежка устроил набег на кафе-мороженое в Калифорнии
Вашингтонский университет: пожилым людям достаточно спать 4,5–6,5 часа для сохранения памяти
Владелец автосервиса: подержанный автомобиль с CVT всегда несёт риск поломки
Сжигаем максимум калорий: эксперты клиники Клеверленда создали рейтинг самых энергозатратных упражнений

Решетова против стандартов: почему модель никогда не работала на дядю после 15 лет

Анастасия Решетова заявила, что работала по найму только в подростковом возрасте
1:16
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова поделилась с аудиторией своего блога подробностями о своей трудовой деятельности. На вопрос подписчиков о том, работала ли она когда-либо по найму, модель ответила, что такой опыт был лишь в юности.

Анастасия Решетова
Фото: commons.wikimedia.org by Mark Nakoykher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Анастасия Решетова

По словам Анастасии, в подростковом возрасте, примерно в 14-15 лет, родители настояли на том, чтобы она получила практический опыт работы.

"Я помню это сладкое ощущение первого гонорара. Когда мне передали мою зарплату в конверте, я поняла, насколько это большой кайф, когда ты не должен просить деньги у родителей на какие-то свои мелочи. Это действительно придаёт уверенности в себе. По тем моим меркам за несколько недель работы я получала большие деньги — 10 тысяч рублей. Для ребёнка это было очень круто", — вспоминала Анастасия.

Однако, как призналась знаменитость, ей всегда было ближе самостоятельное развитие и управление собственными проектами. Она подчеркнула, что ей нравится быть в роли руководителя и работать в команде единомышленников, где все объединены общей целью. Такая атмосфера, по её словам, придаёт ей мотивации и энергии.

Уточнения

Анастаси́я Григо́рьевна Ре́шетова (род. 23 января 1996) — российская модель, 1-я вице-мисс Россия 2014 года.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Подготовка роз к зиме без укрытия: агротехника и сорта
Садоводство, цветоводство
Подготовка роз к зиме без укрытия: агротехника и сорта Аудио 
В США обнаружено яйцо динозавра с эмбрионом возрастом 83 млн лет
Наука и техника
В США обнаружено яйцо динозавра с эмбрионом возрастом 83 млн лет Аудио 
Хайлайтеры-капли: универсальное средство для лица и тела в одном флаконе
Красота и стиль
Хайлайтеры-капли: универсальное средство для лица и тела в одном флаконе Аудио 
Популярное
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России

Актриса Яна Поплавская резко высказалась об умершем певце Ярославе Евдокимове, напомнив о его критических высказываниях в адрес России. Она также провела параллели с другими ушедшими из жизни деятелями культуры.

Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду
Убежать невозможно: почему встреча с волком заканчивается погоней
Гидроэлектростанция меняет мир: Китай скрывает в Тибете то, что изменит всех нас
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Хрустящие баклажаны по-китайски: секрет идеальной корочки
Хрустящие баклажаны по-китайски: секрет идеальной корочки
Последние материалы
Витаминные ампулы стали трендом: почему они работают лучше масок
Фатальный рок тяготит над петербургскими мостами, почти каждый год они проваливаются… — писала газета Новое время 25 августа 1906 года
Фруктовый уход за лицом: ананас в косметике возвращает сияние кожи
Рецепт домашней чурчхелы с орехами и виноградным соком
Минобороны Канады: 680 млн CAD пойдут на закупку оружия в США для Украины
Анастасия Решетова заявила, что работала по найму только в подростковом возрасте
Исследование: кофеин повышает настроение и делает людей энергичнее
CNN: SpaceX анонсировала десятый запуск Starship
Юрист Гусятникова объяснила, как россиянам снимать наличные без риска ограничений ЦБ
Загадка храма Гауди: как и когда завершится строительство Саграда Фамилия в Барселоне
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.