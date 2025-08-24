Секрет счастья от Волочковой: как балерина игнорирует критику и наслаждается жизнью на полную катушку

Анастасия Волочкова призналась, что счастлива благодаря отсутствию ограничений

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поделилась своими мыслями о счастье и личной свободе в недавнем интервью на YouTube-канале "Дневник Хача". Балерина отметила, что не считает себя жертвой обстоятельств, а, наоборот, ощущает себя счастливой. По её словам, она умеет находить баланс между работой и отдыхом.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рассвет

"Я не страдающая, а счастливая, друг мой сердечный. Не пудри мне мозги! Приходи на мой спектакль и увидишь, какая я страдающая. Чтоб все страдали так, как Анастасия Волочкова!" — заявила она.

Волочкова также отметила, что ценит свою независимость. Она с удовольствием говорит о том, что может позволить себе делать то, что ей нравится, в любое время.

"Я могу позволить себе утром покурить кальян, выпить бокал просекко, послать всех и сказать: "Люди добрые, а теперь пусть весь мир подождёт", — добавила балерина.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественная деятельница, заслуженная артистка РФ (2002), лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза «Benois de la Danse» (2002).

