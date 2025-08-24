Пугачёва сказала лишь одно слово Вакарчуку, но украинцы пришли в ярость: вот что случилось

Известная российская певица Алла Пугачёва выразила свою поддержку лидеру украинской группы "Океан Эльзы" Святославу Вакарчуку. Музыкант, который в 2022 году присоединился к Вооружённым силам Украины, получил государственную награду.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алла Пугачёва

Как сообщает Telegram-канал "Хуже и не скажешь", Вакарчук поделился в своём личном блоге информацией о вручении ему медали "Национальная легенда Украины" Владимиром Зеленским.

"Заслужил! Браво!" — оставила комментарий Алла Пугачёва под публикацией.

Однако эти слова вызвали негативную реакцию у некоторых украинских пользователей, которые раскритиковали певицу, назвав её идиоткой. По информации канала, критика также связана с тем, что брат Вакарчука работает в ТЦК во Львове и занимается вопросами принудительной мобилизации.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991), лауреат Государственной премии Российской Федерации (1995).

