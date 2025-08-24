Секрет раскрыт: почему Анастасия Решетова никогда не станет участницей реалити-шоу

Известная модель Анастасия Решетова сделала категорическое заявление относительно участия в реалити-шоу.
В ответ на вопрос поклонников 29-летняя знаменитость пояснила, что подобные проекты совершенно не соответствуют её характеру и жизненным принципам.
Решетова особо подчеркнула, что не приемлет искусственную конкуренцию и телевизионные интриги, характерные для большинства реалити-форматов. По её словам, как типичный представитель знака Водолея, она предпочитает жить в собственном мире без необходимости соревноваться с кем-либо.
Модель признала, что может смотреть подобные шоу со стороны, но личное участие исключает полностью.
Это заявление прозвучало на фоне повышенной активности Решетовой в социальных сетях, где она недавно делилась подробностями восстановления после родов.
Анастаси́я Григо́рьевна Ре́шетова (род. 23 января 1996) — российская модель, 1-я вице-мисс Россия 2014 года.
Актриса Яна Поплавская резко высказалась об умершем певце Ярославе Евдокимове, напомнив о его критических высказываниях в адрес России. Она также провела параллели с другими ушедшими из жизни деятелями культуры.