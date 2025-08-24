Секрет раскрыт: почему Анастасия Решетова никогда не станет участницей реалити-шоу

Анастасия Решетова отказалась от участия в реалити-шоу

Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Известная модель Анастасия Решетова сделала категорическое заявление относительно участия в реалити-шоу.

Фото: commons.wikimedia.org by Mark Nakoykher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Анастасия Решетова

В ответ на вопрос поклонников 29-летняя знаменитость пояснила, что подобные проекты совершенно не соответствуют её характеру и жизненным принципам.

Решетова особо подчеркнула, что не приемлет искусственную конкуренцию и телевизионные интриги, характерные для большинства реалити-форматов. По её словам, как типичный представитель знака Водолея, она предпочитает жить в собственном мире без необходимости соревноваться с кем-либо.

Модель признала, что может смотреть подобные шоу со стороны, но личное участие исключает полностью.

Это заявление прозвучало на фоне повышенной активности Решетовой в социальных сетях, где она недавно делилась подробностями восстановления после родов.

Уточнения

Анастаси́я Григо́рьевна Ре́шетова (род. 23 января 1996) — российская модель, 1-я вице-мисс Россия 2014 года.

