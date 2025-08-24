Кулинарная дуэль века: Памела Андерсон перехватила инициативу у Меган Маркл

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Меган Маркл проиграла кулинарную дуэль Памеле Андерсон: подробности
Зарубежный

Памела Андерсон и Меган Маркл устроили своеобразную кулинарную битву, представив собственные линии маринованных продуктов.

Памела Андерсон
Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Памела Андерсон

Андерсон заключила эксклюзивное соглашение с люксовым брендом Flamingo Estate, выпустив лимитированную серию огурцов по рецепту своей тёти Ви стоимостью 38 долларов за банку.

Этот шаг стал особенно символичным на фоне информации о неудачных переговорах Маркл с тем же брендом. Герцогиня Сассекская ранее пыталась наладить сотрудничество с Flamingo Estate перед запуском собственной линии продуктов As Ever.

Основатель бренда Ричард Кристиансен объяснил выбор в пользу Андерсон её искренней увлеченностью кулинарией и садоводством. Вся прибыль от продаж будет направлена в калифорнийский центр защиты дикой природы.

Ответом Маркл стала публикация в социальных сетях видео с собственными маринованными заготовками. Её пост получил поддержку от Крисси Тейген, что добавило публичности развивающемуся кулинарному противостоянию.

Уточнения

Паме́ла Дени́з А́ндерсон (англ. Pamela Denise Anderson; род. 1 июля 1967, Ледисмит, Британская Колумбия) — американская актриса и фотомодель канадского происхождения. 

Ме́ган герцогиня Сассекская (англ. Meghan, Duchess of Sussex; урождённая Рэйчел Меган Маркл (англ. Rachel Meghan Markle); род. 4 августа 1981 года) — бывшая американская актриса, супруга Гарри, герцога Сассекского, младшего сына Карла III, правящего короля Великобритании.
 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
