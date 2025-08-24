Шокирующее признание: звезда Женского стендапа рассказала, что вместе с мамой воровала еду

Стендаперша и актриса Варвара Щербакова сделала неожиданное признание в эфире "Шоу Воли". Она рассказала, что в молодости из-за тяжёлого финансового положения была вынуждена пойти на кражу.
По словам Щербаковой, вместе с мамой она украла упаковку соевого мяса на продуктовой базе. Это произошло в период, когда семье нечего было есть. Продукт тогда стоил около десяти рублей, но взять его было отчаянным шагом.
При этом актриса подчеркнула, что совесть не позволила ей съесть украденное. Пачка соевого мяса несколько лет пролежала на подоконнике нетронутой.
Мама Щербаковой, присутствовавшая в студии, эту историю не подтвердила. Она заявила, что не помнит такого случая и не участвовала в воровстве.
На это сама Варвара иронично парировала, что берёт всю вину на себя.
Соевый текстурат (текстурат соевого белка, соевое мясо) — продукт переработки соевых бобов — заменитель мяса, производимый обычно из обезжиренной соевой муки.
