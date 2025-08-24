Не смогла справиться с чувствами: почему Полина Диброва ушла от мужа к миллиардеру

Дмитрий Дибров узнал об измене жены лишь полгода спустя

Супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина около года встречалась с миллиардером Романом Товстиком до того, как объявить о разводе.

По информации источника, близкого к семье, их роман начался, когда супруга Товстика только родила шестого ребёнка.

Дмитрий Дибров, как пишет kp.ru, долгое время не подозревал об измене. Узнать о новом увлечении жены ему удалось лишь спустя примерно полгода после начала её тайных встреч.

По словам подруги Полины, та с первых свиданий осознала силу своих чувств к Товстику.

Полина пыталась сохранить брак и даже обращалась к семейному психологу. Однако справиться с эмоциями она не смогла, заявив, что не представляет жизни без миллиардера. Сам Роман Товстик в течение полугода уговаривал её уйти от мужа, чтобы начать жить вместе.

В итоге пара объявила своим супругам о решении быть вместе. Это привело к официальному разводу Дибровых после 16 лет брака. Со стороны семьи Товстик ситуация сопровождается скандалом, его жена не смогла принять его уход.

