Не смогла справиться с чувствами: почему Полина Диброва ушла от мужа к миллиардеру

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина около года встречалась с миллиардером Романом Товстиком до того, как объявить о разводе.

Дмитрий Дибров
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дмитрий Дибров

По информации источника, близкого к семье, их роман начался, когда супруга Товстика только родила шестого ребёнка.

Дмитрий Дибров, как пишет kp.ru, долгое время не подозревал об измене. Узнать о новом увлечении жены ему удалось лишь спустя примерно полгода после начала её тайных встреч.

По словам подруги Полины, та с первых свиданий осознала силу своих чувств к Товстику.

Полина пыталась сохранить брак и даже обращалась к семейному психологу. Однако справиться с эмоциями она не смогла, заявив, что не представляет жизни без миллиардера. Сам Роман Товстик в течение полугода уговаривал её уйти от мужа, чтобы начать жить вместе.

В итоге пара объявила своим супругам о решении быть вместе. Это привело к официальному разводу Дибровых после 16 лет брака. Со стороны семьи Товстик ситуация сопровождается скандалом, его жена не смогла принять его уход.

Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
